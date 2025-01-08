Турция на пороге внедрения танка Altay: оружейники поделились новыми деталями (видео)

Машина стала кульминацией многолетних усилий страны по достижению оборонной независимости, отмечают военные эксперты. На вооружение танк должен поступить в конце августа текущего года.

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В рамках укрепления вооруженных сил Турция планирует развертывание новейшего отечественного основного боевого танка (ОБТ) Altay. Согласно информации военного портала SavunmaSanayiST, в конце декабря ОБТ завершил полевые испытания с южнокорейской производственной группой и должен поступить на вооружение 30 августа 2025 года.

Комментируя сообщение, обозреватели Bulgarian Military отметили, что танк Altay от компании BMC, стал кульминацией многолетних усилий страны по достижению оборонной независимости. Это первая машина, которая полностью разработана и произведена в Турции, что символизирует серьезный шаг к созданию собственной высокотехнологичной военной техники.

Разработка Altay была направлена на снижение зависимости Турции от иностранных поставок вооружения. До настоящего времени страна импортировала современные боевые машины, но Altay станет примером использования передовых отечественных технологий.

Современные технологии Altay

Танк Altay оснащен 120-мм гладкоствольной пушкой, способной поражать как бронетехнику, так и укрепления противника на больших дистанциях. Оружейная система совместима с различными типами боеприпасов, включая бронебойные подкалиберные (APFSDS) и кумулятивные (HEAT), что делает ее универсальной.

Система управления огнем интегрирована с современными датчиками, обеспечивая высокую точность и скорость реагирования. А дополнительная защита обеспечивается высокотехнологичной композитной броней и системой активной защиты (APS), способной перехватывать входящие угрозы, такие как противотанковые ракеты.

Полевые испытания танка Altay Фото: X (Twitter)

Эксперты уточнили, что первые 100 танков будут оснащены корейскими двигателями DV27K и трансмиссией EST15K, однако долгосрочная цель Турции — интеграция собственного силового агрегата BATU.

BATU представляет собой дизельный двигатель V12 мощностью 1500 л.с. в сочетании с шестиступенчатой коробкой передач призван обеспечить танку повышенную мощность, мобильность и способность работать в сложных условиях — от пустынных боевых действий до городских сражений.

Altay ведет огонь на полигоне Фото: X (Twitter)

Для городских операций предусмотрена конфигурация танка AHT (Asimetrik Harp Tankı), включающая дополнительную броню, улучшенные сенсоры и средства связи. Эта версия оптимизирована для боев в плотной городской застройке, где требуется максимальная маневренность и защита.

Кроме того, разрабатывается версия Altay T3 с беспилотной башней. Такая конфигурация снижает риск для экипажа и усиливает защиту, интегрируя усовершенствованную APS. Беспилотная версия предназначена для высокорисковых операций, где критически важна минимизация потерь.

Обозреватели подчеркнули, что для Турции Altay — это не просто танк, а символ ее военной самостоятельности и амбиций. Военные уже планируют закупить не менее 1000 единиц, что сделает Altay основой турецкой оборонной стратегии на ближайшие десятилетия.

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Турецкая техника покоряет мир: в чем особеность танка Altay

Напомним, 29 мая 2024 в Турции объявили о начале серийного производства основного боевого танка Altay. Изначально серийный выпуск удовлетворит потребности Сухопутных сил Турции, однако со временем планируется расширение производства с возможностью экспорта машин турецким партнерам.