Штраф от ТЦК можно получить со скидкой: Верховная Рада одобрила законопроект, подробности

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в течение прошлого года не уточнили свои данные около 6 млн военнообязанных, поэтому им предоставили возможность оплатить штраф в размере 50% от минимального размера. По мнению инициаторов законопроекта, это может простимулировать выполнение лицами своего долга.

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Верховная Рада Украины 9 января в первом чтении одобрила законопроект 12093 относительно усовершенствования механизмов привлечения лиц к административной ответственности за нарушение правил воинского учета и законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. В нем предлагается предоставить лицам, которые не уточнили свои персональные данные, скидку в 50% при добровольном признании нарушения и уплате штрафа от ТЦК. Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Скидка на штраф ТЦК: что предусматривает законопроект

Согласно пояснительной записке проекта неуточнение персональных данных в срок 60 дней без уважительных причин является административным правонарушением, за которое предусмотрен штраф от 17 000 грн до 25 500 грн. Однако в течение 2024 года 6 млн военнообязанных граждан не уточнили свои персональные данные о мобильном телефоне, электронной почте и актуальном адресе проживания.

"А значит, на сегодняшний день, Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов не содержит полной информации о персональных данных большого количества военнообязанных граждан, что безусловно не способствует процессам мобилизации в стране", — отмечают депутаты.

Призывникам, военнообязанным и резервистам предлагается предоставить возможность самостоятельно обратиться в ТЦК и СП для уточнения персональных данных. Это упростит процедуру рассмотрения административных правонарушений и позволит гражданам, которые не уточнили данные без уважительных причин, оплатить 50% от минимальной санкции статьи (8500 грн) путем самостоятельного инициирования процесса рассмотрения дела и наложения взыскания через Электронный кабинет военнообязанного, призывника, резервиста.

"Поскольку предполагается, что уточнение персональных данных будет предпосылкой для экономического бронирования и использования других важных функций Электронного кабинета, то ожидается, что такой возможностью воспользуется большое количество военнообязанных граждан. Кроме этого, процедура подачи заявления и уплаты штрафа через Электронный кабинет позволит воспользоваться "скидкой" в 50% от размера наложенного административного взыскания", — говорится в документе.

Напомним, что в 2024 году был принят законопроект 10449, который урегулировал порядок призыва. За нарушение закона о мобилизации нарушителей ожидают большие штрафы и даже тюремный срок.

Позже стало известно, что людям с инвалидностью вручают повестки и выписывают штрафы, которые трудно обжаловать. К тому же такие штрафы часто являются непосильными.