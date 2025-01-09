Штраф від ТЦК можна отримати зі знижкою: Верховна Рада схвалила законопроєкт, подробиці

В пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що протягом минулого року не уточнили свої дані близько 6 млн військовозобов'язаних, тому їм надали можливість сплатити штраф в розмірі 50% від мінімального розміру. На думку ініціаторів законопроєкту, це може простимулювати виконання особами свого обов'язку.

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Верховна Рада України 9 січня в першому читанні схвалила законопроєкт 12093 щодо удосконалення механізмів притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. В ньому пропонується надати особам, які не уточнили свої персональні дані, знижку в 50% при добровільному визнанні порушення і сплаті штрафу від ТЦК. Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

Знижка на штраф ТЦК: що передбачає законопроєкт

Відповідно до пояснювальної записки проєкту неуточнення персональних даних у строк 60 днів без поважних причин є адміністративним правопорушенням, за яке передбачено штраф від 17 000 грн до 25 500 грн. Однак протягом 2024 року 6 млн військовозобов’язаних громадян не уточнили свої персональні дані про мобільний телефон, електронну пошту та актуальну адресу проживання.

"А отже, на сьогоднішній день, Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів не містить повної інформації щодо персональних даних великої кількості військовозобов’язаних громадян, що безумовно не сприяє процесам мобілізації у країні", — зазначають депутати.

Призовникам, військовозобов'язаним та резервістам пропонується надати можливість самостійно звернутися до ТЦК та СП для уточнення персональних даних. Це спростить процедуру розгляду адміністративних правопорушень та надасть можливість громадянам, які не уточнили дані без поважних причин, сплатити 50% від мінімальної санкції статті (8500 грн) шляхом самостійного ініціювання процесу розгляду справи та накладення стягнення через Електронний кабінет військовозобов’язаного, призовника, резервіста.

"Оскільки передбачається, що уточнення персональних даних буде передумовою для економічного бронювання та використання інших важливих функцій Електронного кабінету, то очікується, що такою можливістю скористається велика кількість військовозобов’язаних громадян. Крім цього, процедура подання заяви та сплати штрафу через Електронний кабінет надасть можливість скористатися "знижкою" у 50 % від розміру накладеного адміністративного стягнення" — говориться в документі.

Нагадаємо, що у 2024 році було ухвалено законопроєкт 10449, який врегулював порядок призову. За порушення закону про мобілізацію на порушників очікують великі штрафи і навіть тюремний термін.

Пізніше стало відомо, що людям з інвалідністю вручають повістки та виписують штрафи, які важко оскаржити. До того ж такі штрафи часто є непосильними.