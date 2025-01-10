"Кадыровец" провалился в канализацию, стреляя в воздух (видео)

Чеченский боевик устроил стрельбу в одном из оккупированных населенных пунктов Украины. Оккупант так увлекся процессом, что не увидел открытый канализационный люк.

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Чеченский боевик "кадыровец" во время показательной стрельбы в воздух упал в канализацию. Видео инцидента появилось в соцсетях.

Оккупант из Чечни шел по дороге на фоне разрушенных зданий и спокойно стрелял из автомата. Его друзья комментировали происходящее на чеченском языке.

Судя по обстановке, боевик сильно увлекся процессом, не увидел открытый канализационный колодец и полетел внутрь. Товарищ не успел ему помочь.

Где именно и когда были сняты кадры, не уточняется. Вероятно, речь идет об одном из оккупированных украинских населенных пунктов.

Напомним, СМИ ранее выяснили, что после начала большой войны в Украине личная армия главы Чечни Рамзана Кадырова увеличилась в три раза. По состоянию на декабрь 2024 года он контролировал до 20 подразделений.

Рамзан Кадыров ранее говорил, что чеченцев будут отправлять воевать в Украину, если они получили штрафы. Совершившим уголовные проступки предложат либо тюремный срок, либо службу на передовой.