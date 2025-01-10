"Кадировець" провалився в каналізацію, стріляючи в повітря (відео)

Чеченський бойовик влаштував стрілянину в одному з окупованих населених пунктів України. Окупант так захопився процесом, що не побачив відкритий каналізаційний люк.

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Чеченський бойовик "кадировець" під час показової стрільби в повітря впав у каналізацію. Відео інциденту з'явилося в соцмережах.

Окупант із Чечні йшов дорогою на тлі зруйнованих будівель і спокійно стріляв з автомата. Його друзі коментували те, що відбувається, чеченською мовою.

Судячи з обстановки, бойовик сильно захопився процесом, не побачив відкритий каналізаційний колодязь і полетів усередину. Товариш не встиг йому допомогти.

Де саме і коли були зняті кадри, не уточнюється. Ймовірно, йдеться про один з окупованих українських населених пунктів.

Нагадаємо, ЗМІ раніше з'ясували, що після початку великої війни в Україні особиста армія глави Чечні Рамзана Кадирова збільшилася втричі. Станом на грудень 2024 року він контролював до 20 підрозділів.

Рамзан Кадиров раніше говорив, що чеченців відправлятимуть воювати в Україну, якщо вони отримали штрафи. Тим, хто вчинив кримінальні проступки, запропонують або тюремний термін, або службу на передовій.