Страх ядерного удара: США давили на Киев, чтобы ВСУ дали РФ отступить из Херсона в 2022, — СМИ

Начальник ГШ ВС РФ Герасимов угрожал применением ядерного оружия в случае больших потерь. США дали своеобразные гарантии безопасности, что позволило армии РФ почти без значительных препятствий

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В 2022 году Вооруженные Силы Украины (ВСУ) позволили беспрепятственно отступить из Херсона 30 тысячам российских солдат из-за давления со стороны США на Киев относительно роста ядерной эскалации. Об этом в своей книге "Война" написал журналист Боб Вудворд после общения с рядом американских чиновников.

Журналист указывает, что во время операции по освобождению Херсона осенью 2022 года, разведка США предупреждала о росте риска применения ядерного оружия со стороны РФ. Такой сценарий стал бы возможным, если бы ВС РФ потеряли бы основные силы во время отступления из города.

Однако по плану командования ВСУ, украинские войска должны были преследовать россиян, которые отступали из города, и нанести массированные удары. Однако этого не произошло из-за давления со стороны США приостановить операцию. Это позволило войскам РФ отступили от областного центра без существенных потерь, указывает журналист.

Неназванные чиновники рассказали Вудворду, что разведслужбы предупредили Байдена о росте риска ядерного удара до 50%, если ВСУ будут наносить удары по российским войскам, которые будут отступать из Херсона. Именно где-то тогда бывший глава Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли позвонил начальнику Генштаба ВС РФ генералу Валерию Герасимову по этому вопросу.

В разговоре российский генерал заявил своему американскому коллеге, что в случае значительных потерь они готовы применить ядерное оружие. Именно из-за страха перед фактором ядерного удара, США дали своеобразные гарантии безопасности для россиян и начал давить на украинскую власть. чтобы подразделения ВС РФ смогли спокойно отойти от Херсона.

Вудворд пишет, что именно давление на Киев заставило ВСУ "просто ждать" и смотреть, как российские подразделения спокойно переправлялись на левый берег Днепра с техникой и личным составом численностью в 30 тыс. человек, не понеся значительных потерь.

Ранее сообщалось, что США оценивали вероятность ядерного удара РФ в 50% осенью 2022 года. Руководство США было обеспокоено риском применения Россией тактического ядерного оружия в Украине.

Также стало известно, что Байден заявил, что Обама не воспринимал Путина всерьез. Вудворд пишет, что действующий президент США считает, что администрация Барака Обамы "не должна была позволять Путину просто войти" в Украину десять лет назад.