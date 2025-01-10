Страх ядерного удару: США тиснули на Київ, аби ЗСУ дали РФ відступити з Херсону в 2022, — ЗМІ

Начальник ГШ ЗС РФ Герасимов погрожував застосування ядерної зброї у випадку великих втрат. США дали своєрідні гарантії безпеки, що дозволило армії РФ майже без значних перешкод

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У 2022 році Збройні Сили України (ЗСУ) дозволили безперешкодно відступити з Херсону 30 тисячам російських солдатів через тиск з боку США на Київ щодо зростання ядерної ескалації. Про це у своїй книзі "Війна" написав журналіст Боб Вудворд після спілкування з низкою американських чиновників.

Журналіст вказує, що під час операції зі звільнення Херсона восени 2022 року, розвідка США попереджала про зростання ризику застосування ядерної зброї зі сторони РФ. Такий сценарій став би можливим, якби ЗС РФ втратили б основні сили під час відступу з міста.

Однак за планом командування ЗСУ, українські війська мали переслідувати росіян, які відступали з міста, та завдати масованих ударів. Однак цього не сталося через тиск з боку США призупинити операцію. Це дало змогу військам РФ відступили від обласного центру без суттєвих втрат, вказує журналіст.

Неназвані чиновники розповіли Вудворду, що розвідслужби попередили Байдена про зростання ризику ядерного удару до 50%, якщо ЗСУ завдаватимуть ударів по російських військах, які відступатимуть з Херсона. Саме десь тоді колишній глава Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі зателефонував до начальника Генштабу ЗС РФ генерала Валерія Герасимова щодо цього питання.

У розмові російський генерал заявив своєму американському колезі, що у випадку значних втрат вони готові застосувати ядерну зброю. Саме через страх перед фактором ядерного удару, США дали своєрідні гарантії безпеки для росіян і почав тиснути на українську владу. аби підрозділи ЗС РФ змогли спокійно відійти від Херсона.

Вудворд пише, що саме тиск на Київ змусив ЗСУ "просто чекати" та дивитися, як російські підрозділи спокійно переправлялися на лівий берег Дніпра з технікою й особовим складом чисельністю в 30 тис. осіб, не зазнавши значних втрат.

Раніше повідомлялося, що США оцінювали ймовірність ядерного удару РФ у 50% восени 2022 року. Керівництво США було занепокоєне ризиком застосування Росією тактичної ядерної зброї в Україні.

Також стало відомо, що Байден заявив, що Обама не сприймав Путіна серйозно. Вудворд пише, що чинний президент США вважає, що адміністрація Барака Обами "не повинна була дозволяти Путіну просто увійти" в Україні десять років тому.