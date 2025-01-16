Санкционная беспомощность: OSINT-аналитики обнаружили, как РФ приобретает иностранные запчасти для БПЛА

Санкции, наложенные на российские компании, связанные с производством беспилотников, часто не работают именно из-за отсутствия четкой привязки к юридическим лицам.

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Пробелы в санкциях позволяют России продолжать бесперебойное производство дронов и иногда даже наращивать производство в 10 раз. Производителям БПЛА удается маневрировать между санкциями. Как это происходит, говорится в материале OSINT-аналитиков Мольфаг.com.

Аналитики Molfar обнаружили, что некоторые страны накладывают ограничения только на название компаний, игнорируя налоговые номера. А тем временем российские производители беспилотников меняют названия компаний или создают новые. Санкции на них не влияют. Лица, причастные к производству, в основном остаются вне санкционных списков.

Эффективность международных санкций зависит, в частности, от точности идентификации объекта. Санкции, наложенные на российские компании, связанные с производством беспилотников, часто не работают именно из-за отсутствия четкой привязки к юридическим лицам.

В качестве примера расследователи приводят российскую группу компаний "Беспилотные системы", которая есть в санкционных списках, но без конкретных идентификаторов, таких как налоговый номер (TIN), например.

"Поэтому выполнение таких санкций невозможно — это как попытки арестовать россиянина по имени Владимир Путин, не указывая никаких его личных данных. Еще ухудшается ситуация с санкциями из-за того, что некоторые лица в санкционные списки были внесены с ошибками", — объясняют аналитики.

Они установили, что благодаря этому "Беспилотные системы" существуют в нескольких ипостасях. Это название встречается несколько раз в РФ, а создавали его хоть и разные, но связанные между собой лица. Заодно они также создавали множество компаний-"прокладок". Их объединяет то, что все они продают или производят один и тот же БПЛА "Supercam", хотя иногда и под разными названиями.

Группа компаний "Беспилотные системы" и ООО "Беспилотные системы"

ООО "Финко" (ООО "Финко") ключевое юрлицо в группе компаний "Беспилотные системы". Именно эта компания часто представляет группу и участвует в выставках, демонстрациях, а также является стороной в военных контрактах. ООО "Финко" — это одно из ключевых звеньев группы компаний "Беспилотные системы", которое помогает обходить санкции и управлять бизнесом.

ООО "Беспилотные системы" (ООО "Беспилотные системы") — это одно из одноименных юрлиц, которое было основано в 2012 году. Обе компании фактически являются частями одного целостного механизма они имеют общие адреса: Ижевск, ул. 10 лет октября, 24, кв 62 (1, 2, 3, 4), персонал и работают над идентичными проектами, например, производят и продают дроны "Supercam".

ООО ИАЗ (ООО "Ижевский авиационный завод") производит БпЛА "Скат350М", который Росгвардия использует для разведки, в том числе в Харьковской области. Концерн "Калашников" презентует "Скат350М" как собственный продукт, хотя крайне похожий беспилотник создает именно группа компаний "Беспилотные системы".

Аналитики Molfar проверили санкционные списки Украины, США, Великобритании, Европейского Союза, Швейцарии, Австралии, Новой Зеландии, Канады и Японии. Они обнаружили, что в США, Украине и Великобритании используют уникальные идентификаторы для компаний (TIN). Это позволяет точнее определять субъект санкций. В остальных странах компании идентифицировались по названию, что, по мнению экспертов, является ненадежным способом идентификации, поскольку компании легко меняют названия, адреса или регистрируют новые юридические лица, избегая санкций.

"Таким образом, быстро меняя "поверхностные" данные компаний, россияне могут избегать санкций. Например, в санкционные списки Канады включена абстрактная "Unmanned Systems Group", которая даже не является юридическим лицом. Россияне создают компании и подставных юрлиц, используя их для обхода санкций через ребрендинг, изменение адресов или регистрацию в юрисдикциях, которые не поддерживают санкционные ограничения. Такие схемы позволяют продолжать поставки необходимых компонентов и технологий для производства дронов, несмотря на международные ограничения", — сообщили аналитики.

Россия продвигает дроны Supercam через международные связи

Аналитики предполагают, что "Беспилотные системы" производят и реализуют БПЛА "Supercam" под разными названиями и через разные компании. Они ведут деятельность в трех ключевых локациях:

Казахстан: представительство под названием ООО "KazUAV", а также ООО "Трансстройком" (бывшее ООО "Скат Глобал Системс")

Беларусь: представительство под названием ООО "СкайТорез"

Азербайджан, Узбекистан, Туркменистан: показательные полеты и демонстрации дронов на выставках.

Отдельные операции компаний группы "Беспилотные системы" были зафиксированы в таких странах, как Азербайджан, Китай, Кипр, Пакистан, Нигерия и Ангола.

Напомним, что китайская компания KST Digital Technology Limited поставляет РФ сервоприводы для управляемых авиабомб (КАБ) и "Шахедов", выдавая себя за тайваньскую компанию TRC.