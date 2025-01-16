Санкційна безпорадність: OSINT-аналітики виявили, як РФ здобуває іноземні запчастини для БПЛА

Санкції, накладені на російські компанії, пов’язані з виробництвом безпілотників, часто не працюють саме через відсутність чіткої прив’язки до юридичних осіб.

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Прогалини у санкціях дозволяють Росії продовжувати безперебійне виробництво дронів і подекуди навіть нарощувати виробництво в 10 разів. Виробникам БПЛА вдається маневрувати між санкціями. Як це відбувається, йдеться в матеріалі OSINT-аналітиків Мolfar.com.

Аналітики Molfar виявили, що деякі країни накладають обмеження лише на назву компаній, ігноруючи податкові номери. А тим часом російські виробники безпілотників змінюють назви компаній або створюють нові. Санкції на них не впливають. Особи, причетні до виробництва, здебільшого залишаються поза санкційними списками.

Ефективність міжнародних санкцій залежить, зокрема, від точності ідентифікації об’єкту. Санкції, накладені на російські компанії, пов’язані з виробництвом безпілотників, часто не працюють саме через відсутність чіткої прив’язки до юридичних осіб.

Як приклад розслідувачі наводять російську групу компаній "Безпілотні системи", яка є у санкційних списках, але без конкретних ідентифікаторів, як от податковий номер (TIN), наприклад.

"Відтак виконання таких санкцій неможливе — це як спроби арештувати росіянина на імʼя Володимир Путін, не вказуючи жодних його особистих даних. Ще погіршується ситуація з санкціями через те, що деякі особи у санкційні списки були внесені з помилками", — пояснюють аналітики.

Вони встановили, що завдяки цьому "Безпілотні системи" існують у декількох іпостасях. Ця назва зустрічається декілька разів у РФ, а створювали її хоч і різні, але повʼязані між собою особи. Заразом вони також створювали безліч компаній-"прокладок". Їх поєднує те, що усі вони продають чи виробляють один і той-таки БПЛА "Supercam", хоч подекуди й під різними назвами.

Група компаній "Безпілотні системи" та ТОВ "Безпілотні системи"

ТОВ "Фінко" (ООО "Финко") ключова юрособа у групі компаній "Безпілотні системи". Саме ця компанія часто презентує групу та бере участь у виставках, демонстраціях, а також є стороною у військових контрактах. ТОВ "ФІнко" – це одна з ключових ланок групи компаній "Безпілотні системи", яка допомагає обходити санкції й управляти бізнесом.

ТОВ "Безпілотні системи" (ООО "Беспилотные системы") — це одна з однойменних юросіб, що була заснована в 2012 році. Обидві компанії фактично є частинами одного цілісного механізму вони мають спільні адреси: Іжевськ, вул. 10 років жовтня, 24, кв 62 (1, 2, 3, 4), персонал і працюють над ідентичними проєктами, наприклад, виробляють і продають дрони "Supercam".

ТОВ ІАЗ (ООО "Ижевский авиационный завод") виробляє БпЛА "Скат350М", який Росгвардія використовує для розвідки, зокрема у Харківській області. Концерн "Калашников" презентує "Скат350М" як власний продукт, хоча вкрай схожий безпілотник створює саме група компаній "Безпілотні системи".

Аналітики Molfar перевірили санкційні списки України, США, Великої Британії, Європейського Союзу, Швейцарії, Австралії, Нової Зеландії, Канади та Японії. Вони виявили, що у США, Україні та Великій Британії використовують унікальні ідентифікатори для компаній (TIN). Це дозволяє точніше визначати суб’єкт санкцій. В решті країн компанії ідентифікувалися за назвою, що, на думку експертів, є ненадійним способом ідентифікації, оскільки компанії легко змінюють назви, адреси або реєструють нові юридичні особи, уникаючи санкцій.

"Таким чином, швидко змінюючи "поверхневі" дані компаній, росіяни можуть уникати санкцій. Наприклад до санкційних списків Канади включено абстрактну "Unmanned Systems Group", яка навіть не є юридичною особою. Росіяни створюють компанії та підставних юросіб, використовуючи їх для обходу санкцій через ребрендинг, зміну адрес або реєстрацію в юрисдикціях, що не підтримують санкційні обмеження. Такі схеми дозволяють продовжувати постачання необхідних компонентів і технологій для виробництва дронів, попри міжнародні обмеження", — повідомили аналітики.

Росія просуває дрони Supercam через міжнародні зв’язки

Аналітики припускають, що "Безпілотні системи" виробляють та реалізують БПЛА "Supercam" під різними назвами та через різні компанії. Вони ведуть діяльність у трьох ключових локаціях:

Казахстан: представництво під назвою ТОВ "KazUAV", а також ТОВ "Трансстройком" (колишнє ТОВ "Скат Глобал Системс")

Білорусь: представництво під назвою ТОВ "СкайТорез"

Азербайджан, Узбекистан, Туркменістан: показові польоти та демонстрації дронів на виставках.

Окремі операції компаній групи "Безпілотні системи" були зафіксовані в таких країнах, як Азербайджан, Китай, Кіпр, Пакистан, Нігерія та Ангола.

Нагадаємо, що китайська компанія KST Digital Technology Limited поставляє РФ сервоприводи для керованих авіабомб (КАБ) і "Шахедів", видаючи себе за тайванську компанію TRC.