Захват РФ Курахово: экс-комбригу 46 бригады ВСУ вменяют вину в потере города

Проблемы в обороне города начались еще раньше, когда враг захватил ключевые позиции вокруг, и ВСУ потеряли Угледар и попали в окружение в "Успеновском мешке", считает журналистка.

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Бывший командир 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ, полковник Виталий Золотарев, оказался под угрозой судебного преследования. Ему вменяют вину за потерю города Курахово в Донецкой области. Об этом пишет журналистка Юлия Кириенко.

По ее мнению, обвинение комбрига на фоне системных проблем является нецелесообразным.

"Юрий Галушкин, Горбенко, Лапин, Рюмшин. Это не весь перечень фамилий командиров, которые оказались на скамье подсудимых. Кажется, скоро к ним может туда присесть и полковник Виталий Золотарев. Побратимы говорят, ему уже поступают предупреждения и советы искать адвоката. Это бывший командир 46 отдельная аэромобильная бригада ДШВ ВС Украины, которая до сих пор защищает окрестности Курахово", — написала она.

Журналистка говорит, что сначала Золотарева сняли с командования бригадой, потому что, мол, он виноват в потере Курахово, а теперь якобы за это его хотят публично наказать.

"Кто такой Золотарев? Это командир, который с начала создания в 46 бригаде. Он еще во время Соледара, где подразделения 46 оказались в окружении, потому что пехота соседей убегала так, что ее ловили аж где-то в Краматорске. Он стал комбригом в разгар боев на Кураховщине. За это время боев только одна 46 отправила на восстановление 7 вражеских бригад. Стояли в городе даже тогда, когда туда оставалась одна дорога и держали город, даже тогда когда почти не было пехоты", — рассказывает журналистка.

Она отметила, что держаться на высотах долго, когда каждую из них обороняет по 2 человека и "почти стертым "батальоном" в полуокружении трудно.

"То есть, сначала армия теряет Угледар, потому что никому было не интересно из верхнего командования, что там более двух лет стоит стертая 72 ОМБр им. Черных Запорожцев бригада и ее не могут адекватно вывести. Потом происходит еще и Успеновский мешок, где зажимают подразделения 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады. Потом пехота бежит целыми ротами из города Селидово и мы теряем Горняк — ключевую высоту на направлении. Фронт вокруг Курахово, которое удерживает 46 бригада более года до этого, складывается как карточный домик за считанные дни. Но виноват в потере города — именно командир 46?" — задается вопросом Юлия Кириенко.

Она добавила. что пополнения людьми не было и действенного наказания за СЗЧ, а у любого комбрига нет полномочий достать "из кармана" резервную бригаду или хотя бы батальон и поставить ее себе в подмогу.

По словам корреспондента, Золотарев принял сложное решение вывести остатки бойцов, чтобы сохранить их жизни.

"Наверное, лучше было, чтобы офицеры и солдаты в том же Курахово легли смертью героев, чем приняли сложное решение о выходе и сохранили ценную пехоту? Спасибо за службу, господа офицеры. Садитесь на скамью подсудимых. Получается так?" — риторически спрашивает она.

Напомним, что на днях ГБР и СБУ сообщила о подозрении двум генералам и полковнику, бездействие которых привело к захвату россиянами части Харьковской области.