Захоплення РФ Курахового: екскомбригу 46 бригади ЗСУ закидають провину у втраті міста

Проблеми у обороні міста почалися ще раніше, коли ворог захопив ключові позиції навколо, і ЗСУ втратили Вугледар та потрапили в оточення в "Успенівському мішку", вважає журналістка.

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Колишній командир 46-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ, полковник Віталій Золотарьов, опинився під загрозою судового переслідування. Йому закидають провину за втрату міста Курахове на Донеччині. Про це пише журналістка Юлія Кирієнко.

На її думку, звинувачення комбрига на тлі системних проблем є недоцільним.

"Юрій Галушкін, Горбенко, Лапін, Рюмшин. Це не весь перелік прізвищ командирів, які опинились на лаві підсудних. Здається, скоро до них може туди присісти і полковник Віталій Золотарьов. Побратими кажуть, йому вже надходять попередження і поради шукати адвоката. Це колишній командир 46 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗС України, яка дотепер боронить околиці Курахового", — написала вона.

Журналістка говорить, що спочатку Золотарьова зняли з командування бригадою, бо, мовляв, він винен у втраті Курахового, а тепер нібито за це його хочуть публічно покарати.

"Хто такий Золотарьов? Це командир, який від початку створення у 46 бригаді. Він ще під час Соледара, де підрозділи 46 опинились в оточенні, бо піхота сусідів тікала так, що її ловили аж десь в Краматорську. Він став комбригом в розпал боїв на Курахівщині. За цей час боїв лише одна 46 відправила на відновлення 7 ворожих бригад. Стояли в місті навіть тоді, коли туди лишалась одна дорога і тримали місто , навіть тоді коли майже не було піхоти", — розповідає журналістка.

Вона зауважила, що триматися на висотах довго, коли кожну з них обороняє по 2 людей і "майже стертим" батальйоном" в напівоточенні важко.

"Тобто, спочатку армія втрачає Вугледар, бо нікому було не цікаво з верхнього командування, що там понад два роки стоїть стерта 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців бригада і її не можуть адекватно вивести. Потім стається ще й Успенівський мішок, де затискають підрозділи 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. Потім піхота біжить цілими ротами з міста Селидове і ми втрачаємо Гірник — ключову висоту на напрямку. Фронт навколо Курахово, яке утримує 46 бригада понад рік до цього, складається як картковий будинок за лічені дні. Але винен у втраті міста — саме командир 46?" — задається питанням Юлія Кирієнко.

Вона додала. що поповнення людьми не було і дієвого покарання за СЗЧ, а у будь-якого комбрига немає повноважень дістати "з кишені" резервну бригаду чи хоча б батальйон і поставити її собі в підмогу.

За словами кореспондентки, Золотарьов ухвалив складне рішення вивести залишки бійців, щоб зберегти їхні життя.

"Напевно, краще було, аби офіцери і солдати в тому таки Кураховому лягли смертю героїв, аніж прийняли складне рішення про вихід і зберегли цінну піхоту? Дякую за службу, панове офіцери. Сідайте на лаву підсудних. Виходить так?" — риторично запитує вона.

Нагадаємо, що днями ДБР та СБУ повідомила про підозру двом генералам і полковнику, бездіяльність яких призвела до захоплення росіянами частини Харківської області.