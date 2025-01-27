Спрятал в мусорку: командир воинской части похитил приборы ночного видения на 4 млн гривен

Оборудование заместитель командира, который отвечал за логистику в части, оформил как такое, что было потеряно во время боя.

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В Днепропетровской области задержали заместителя командира одной из воинских частей, который похитил приборы ночного видения, стоимость которых достигает почти 4 млн. гривен. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Похищенное оборудование нашли в рамках комплекса мероприятий, направленных на недопущение утечки средств поражения в незаконный оборот из воинских частей, привлеченных к выполнению боевых задач.

Следователи установили, что заместитель командира, который отвечал за логистику в части, решил присвоить дорогостоящее оборудование. Он подготовил документацию, в которой оформил украденные приборы ночного видения как такие, которые были потеряны во время боев. На самом деле, своим подчиненным он приказал спрятать имущество в куче мусора на одном из складов.

Военному сообщено о подозрении за присвоение имущества

В воинской части и по месту жительства фигуранта были проведены обыски и изъяты вещественные доказательства противоправной деятельности.

Военному сообщено о подозрении за присвоение имущества. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 7,7 млн гривен.

Прибор ночного видения

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Напомним, что ранее сообщалось, что экс-комбриг ТРО устроил жену на должность стрелка, однако участия в боевых действиях женщина не принимала. Несмотря на это получила почти миллион гривен выплат.

Также сообщалось, что в Одессе задержали командира воинской части, который заставлял военных отдавать ему 30% от дополнительных выплат за боевые задачи.