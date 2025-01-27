Мобилизация 2025 в феврале: стало известно, как женщин могут привлечь к службе

По закону, украинки, которые хотят служить в Вооруженных силах, должны стать на воинский учет и пройти базовую военную подготовку. В то же время военная служба для женщин остается добровольной.

Related video

С 1 февраля 2025 года в Украине будет продолжаться мобилизация для военнообязанных мужчин и женщин, порядок проведения которой определяет закон "О воинской обязанности и военной службе". Мобилизация в Украине на сегодня не предусматривает призыва для женщин против их воли, однако те, кто хочет присоединиться к рядам ВСУ, должны стать на воинский учет и пройти базовую военную подготовку. Об этих и других деталях мобилизации женщин 2025 года узнавали журналисты ТСН.

Недавно был принят закон о мобилизации в Украине, который вносит изменения в военную службу. Касается он и мобилизации женщин.

Согласно обновленному закону о мобилизации в 2025 году, женщины могут служить исключительно на добровольных началах. Что касается обязательной мобилизации женщин в Украине, пока таких законопроектов в Верховной Раде нет.

"Что касается стопроцентной мобилизации, то о ней речь не идет", — сообщила адвокат Екатерина Онищенко.

Однако если женщины все же хотят присоединиться к ВСУ, то они должны знать несколько главных нюансов.

Мобилизация 2025 для женщин: кто и при каких условиях считается военнообязанным

Реалии войны демонстрируют, что украинки активно приобщаются в ряды ВСУ и добровольно служат в армии. С 1 февраля 2025 года мобилизация для женщин будет происходить так же, как и раньше: на добровольных началах они могут служить в ВСУ, но нужно стать на воинский учет и пройти базовую военную подготовку.

После этого женщина будет считаться военнообязанной.

Отметим, что гражданки Украины, которые имеют медицинское или фармацевтическое образование и являются совершеннолетними, обязаны подавать документы для воинского учета. Исключением для этого могут быть только ситуации, когда есть соответствующие основания из-за проблем со здоровьем.

Мобилизация в 2025 году также предусматривает, что женщины по желанию могут заключить контракт на прохождение военной службы. Те, у кого нет проблем со здоровьем или могут допускаться к службе по возрастным ограничениям, также имеют возможность прохождения базовой военной подготовки для женщин.

Также закон о военной службе в Украине предусматривает, что женщины могут освободиться от службы в случае беременности или необходимости отпуска в связи с уходом за ребенком.

Напоминаем, мобилизация в Украине 2025 в феврале будет продолжаться. В то же время есть определенные категории граждан, которые имеют право на отсрочку. Отсрочка 2025 года не возобновится автоматически: существуют случаи, когда гражданам нужно будет появляться в ТЦК.

В то же время известно, что отсрочку от мобилизации в Украине не обязательно возобновлять каждые три месяца. Отсрочка действительна тогда, когда отображается в приложении "Резерв+" и если в военно-учетном документе есть соответствующая отметка. Об этом Фокус узнавал 6 января.