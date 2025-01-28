"Не очень длительный промежуток времени": в Раде ответили, когда может закончиться война

По мнению члена оборонного комитета, сейчас нет оснований говорить о прекращении войны. По этой причине продолжаются плановые мобилизационные мероприятия.

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Война с Россией точно не будет завершена в течение следующих нескольких месяцев. В связи с этим послаблений в вопросе мобилизации не предвидится. Об этом в интервью УНИАН заявил народный депутат, член депутатской фракции политической партии "Слуга народа", председатель подкомитета по государственной безопасности, обороны и оборонных инноваций Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Он отметил, что по состоянию на сегодня говорить о прекращении боевых действий не приходится.

"Такие размышления и публичные высказывания вредят интересам национальной безопасности и обороноспособности Украины. Потому что это создает определенную нервозность, неопределенность. Надеяться на то, что война будет завершена в ближайшие месяцы, у меня, как у человека, который имеет немного больше информации из закрытых источников, нет никаких оснований", — добавил Федор Вениславский.

Нардеп подчеркнул, что война точно в течение нескольких месяцев не закончится. Поэтому мобилизация продолжается в плановом порядке и "никаких послаблений в этих вопросах не будет".

"Инициативы привлечения в армию тех, кому 18-25 лет, только подтверждают, что нам нужно пополнение в Вооруженные силы Украины", — отметил он.

Вместе с тем Федор Вениславский выразил надежду, что войну "мы завершим в течение какого-то не очень длительного промежутка времени".

Напомним, недавно СМИ сообщали, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп может настаивать на снижении возраста мобилизации в Украине до 18 лет в обмен на военную помощь. Также в его мирном плане могут быть территориальные уступки.

По мнению заместителя командира 3-й отдельной штурмовой бригады, подполковника Вооруженных сил Украины Максима Жорина с позывным "Мосе", в Украине необходимо снижать мобилизационный возраст. Однако для этого нужно создавать соответствующие условия.