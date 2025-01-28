"Не дуже тривалий проміжок часу": у Раді відповіли, коли може закінчитися війна

На думку члена оборонного комітету, нині немає підстав говорити про припинення війни. З цієї причини продовжуються планові мобілізаційні заходи.

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Війна з Росією точно не буде завершена протягом наступних декількох місяців. У зв'язку з цим послаблень в питанні мобілізації не передбачається. Про це в інтерв'ю УНІАН заявив народний депутат, член депутатської фракції політичної партії "Слуга народу", голова підкомітету з державної безпеки, оборони та оборонних інновацій Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Він зазначив, що станом на сьогодні говорити про припинення бойових дій не доводиться.

"Такі роздуми і публічні висловлювання шкодять інтересам національної безпеки та обороноздатності України. Бо це створює певну нервозність, невизначеність. Сподіватися на те, що війна буде завершена в найближчі місяці, в мене, як в людини, яка має трохи більше інформації із закритих джерел, немає жодних підстав", — додав Федір Веніславський.

Нардеп наголосив, що війна точно протягом кількох місяців не закінчиться. Тому мобілізація продовжується в плановому порядку і "ніяких послаблень в цих питаннях не буде".

"Ініціативи залучення до війська тих, кому 18-25 років, тільки підтверджують, що нам потрібне поповнення до Збройних сил України", — відмітив він.

Разом з тим Федір Веніславський висловив сподівання, що війну "ми завершимо протягом якогось не дуже тривалого проміжку часу".

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомляли, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп може наполягати на зниженні віку мобілізації в Україні до 18 років в обмін на військову допомогу. Також у його мирному плані можуть бути територіальні поступки.

На думку заступника командира 3-ї окремої штурмової бригади, підполковника Збройних сил України Максима Жоріна із позивним "Мосе", в Україні необхідно знижувати мобілізаційний вік. Однак для цього потрібно створювати відповідні умови.