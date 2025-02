Израильский арсенал. Танки "Меркава" уже готовы к войне будущего

Новые технологии, примененные в "Меркаве", делают его высококлассным танком. В 2023 году израильтяне выкатили новую модификацию машины "Барак", которая оснащена еще более технологичными компонентами.

Related video

С 7 октября 2023 года Израиль пожинает плоды собственных недосмотров практически во всех секторах обороны. Тот факт, что боевики ХАМАСа смогли проникнуть на юг Израиля по нескольким направлениям, избежав при этом многочисленных мер безопасности, продолжает ошеломлять как экспертов по безопасности, так и военных аналитиков. Как прямой результат уроков, извлеченных из этой бойни и последовавшей за ней войны в Газе, ЦАХАЛ усилил меры защиты по всему периметру. Особое внимание было уделено бронетанковому корпусу Израиля, поскольку военные чиновники увеличили количество танковых рот регулярной армии в каждом батальоне. Благодаря тому, что в танковых ротах служат солдаты регулярной армии, а не резервисты, ЦАХАЛ имеет больше возможностей для защиты своих границ в случае будущих наступательных действий со стороны враждебных соседей.

Фокус перевел статью Майи Карлин о развитии израильских ОБТ серии "Меркава".

Основные боевые танки ЦАХАЛа серии "Меркава", считающиеся одними из самых мощных бронемашин, стоящих на вооружении во всем мире, уже более четырех десятилетий остаются главной составляющей бронетанкового корпуса Израиля.

Представляем серию танков "Меркава"

Танки семейства "Меркава" появились в 1970-х годах, когда Израиль начал разработку собственной серии основных боевых танков. После образования еврейского государства Израиль должен был закупить и наладить собственное производство британского танка Chieftain. Однако это соглашение в конечном итоге сорвалось, что побудило Израиль разработать собственную программу. Последовавшая за этим война Судного дня 1973 года имела разрушительные последствия для израильской механизированной бронетехники. В частности, танковые подразделения Израиля сильно пострадали, когда египетские и сирийские войска начали скоординированные атаки с Синайского полуострова и Голанских высот.

Израильский танк "Барак" серии "Меркава" Фото: ЦАХАЛ

Учитывая эти потери, в первом израильском танке приоритет отдавался живучести. Для лучшей защиты экипажа "Меркава" была оснащена толстой броней. Кроме того, танк имеет уникальную компоновку с перевернутым расположением трансмиссии двигателя, чтобы обеспечить солдатам дополнительный уровень защиты. Примечателен и тот факт, что члены экипажа могут наблюдать за окружающей обстановкой, не выходя из танка. В "Меркаве" используются и другие новые технологии, которые делают ее платформой высшего уровня. Израильский танк отлично оснащен – начиная от продвинутого искусственного интеллекта, мультисенсорных 21-дюймовых экранов и заканчивая высокотехнологичными шлемами. По словам производителя Elbit, шлемы отображают информацию о ходе боевых действий для своих пользователей и "генерируют изображение, которое позволяет экипажу "видеть" сквозь броню машины".

"Меркава" продолжает совершенствоваться

За прошедшие годы было представлено несколько новых модификаций "Меркавы", благодаря которым танки этой серии сохраняли преимущество над конкурентами. Пожалуй, самым значительным дополнением к "Меркаве" является система активной защиты Trophy. Этот невероятный механизм защищает бронетехнику от целого ряда боеприпасов, включая противотанковые управляемые ракеты. Эта израильская система повышает выживаемость всего экипажа.

В 2023 году ЦАХАЛ представил вариант пятого поколения "Барак", оснащенный еще более технологичными компонентами. Министерство обороны сообщало, что эти танки "усилят возможности обнаружения противника и позволят вести борьбу с врагом во всех боевых сценариях, на нынешнем и будущем поле боя, против всего спектра угроз, существующих для маневренных сил". Поскольку напряженность на Ближнем Востоке продолжает нарастать, израильский арсенал танков "Меркава", безусловно, внесет свой вклад в безопасность страны.

Израильские танки "Барак" Фото: ЦАХАЛ

Об авторе

Майя Карлин – автор статей о национальной безопасности в The National Interest, аналитик Центра политики безопасности и бывший научный сотрудник имени Анны Соболь-Леви в IDC Герцлия в Израиле. Ее статьи публикуются во многих изданиях, включая The National Interest, Jerusalem Post и Times of Israel. Вы можете следить за ней в Twitter: @MayaCarlin.