Ізраїльський арсенал. Танки "Меркава" вже готові до війни майбутнього

Нові технології, застосовані в "Меркаві", роблять його висококласним танком. У 2023 році ізраїльтяни викотили нову модифікацію машини "Барак", яка оснащена ще більш технологічними компонентами.

Related video

З 7 жовтня 2023 року Ізраїль пожинає плоди власних недоглядів практично у всіх секторах оборони. Той факт, що бойовики ХАМАСу змогли проникнути на південь Ізраїлю в кількох напрямках, уникнувши при цьому численних заходів безпеки, продовжує приголомшувати як експертів із безпеки, так і військових аналітиків. Як прямий результат уроків, витягнутих із цієї бійні і війни в Газі, що послідувала за нею, ЦАХАЛ посилив заходи захисту по всьому периметру. Особливу увагу було приділено бронетанковому корпусу Ізраїлю, оскільки військові чиновники збільшили кількість танкових рот регулярної армії в кожному батальйоні. Завдяки тому, що в танкових ротах служать солдати регулярної армії, а не резервісти, ЦАХАЛ має більше можливостей для захисту своїх кордонів у разі майбутніх наступальних дій з боку ворожих сусідів.

Фокус переклав статтю Маї Карлін про розвиток ізраїльських ОБТ серії "Меркава".

Основні бойові танки ЦАХАЛу серії "Меркава", що вважаються одними з найпотужніших бронемашин, які стоять на озброєнні в усьому світі, вже понад чотири десятиліття залишаються головною складовою бронетанкового корпусу Ізраїлю.

Представляємо серію танків "Меркава"

Танки сімейства "Меркава" з'явилися в 1970-х роках, коли Ізраїль почав розробку власної серії основних бойових танків. Після утворення єврейської держави Ізраїль мав закупити і налагодити власне виробництво британського танка Chieftain. Однак ця угода в кінцевому підсумку зірвалася, що спонукало Ізраїль розробити власну програму. Війна Судного дня 1973 року, що послідувала за цим, мала руйнівні наслідки для ізраїльської механізованої бронетехніки. Зокрема, танкові підрозділи Ізраїлю сильно постраждали, коли єгипетські та сирійські війська розпочали скоординовані атаки з Синайського півострова і Голанських висот.

Ізраїльський танк "Барак" серії "Меркава" Фото: ЦАГАЛЬ

З огляду на ці втрати, в першому ізраїльському танку пріоритет віддавався живучості. Для кращого захисту екіпажу "Меркава" була оснащена товстою бронею. Крім того, танк має унікальне компонування з перевернутим розташуванням трансмісії двигуна, щоб забезпечити солдатам додатковий рівень захисту. Примітний і той факт, що члени екіпажу можуть спостерігати за навколишнім оточенням, не виходячи з танка. У "Меркаві" використовуються й інші нові технології, які роблять її платформою вищого рівня. Ізраїльський танк відмінно оснащений — починаючи від просунутого штучного інтелекту, мультисенсорних 21-дюймових екранів і закінчуючи високотехнологічними шоломами. За словами виробника Elbit, шоломи відображають інформацію про перебіг бойових дій для своїх користувачів і "генерують зображення, яке дає змогу екіпажу "бачити" крізь броню машини".

"Меркава" продовжує вдосконалюватися

За минулі роки було представлено кілька нових модифікацій "Меркави", завдяки яким танки цієї серії зберігали перевагу над конкурентами. Мабуть, найзначнішим доповненням до "Меркави" є система активного захисту Trophy. Цей неймовірний механізм захищає бронетехніку від цілої низки боєприпасів, включно з протитанковими керованими ракетами. Ця ізраїльська система підвищує виживання всього екіпажу.

У 2023 році ЦАХАЛ представив варіант п'ятого покоління "Барак", оснащений ще більш технологічними компонентами. Міністерство оборони повідомляло, що ці танки "посилять можливості виявлення противника і дадуть змогу вести боротьбу з ворогом у всіх бойових сценаріях, на нинішньому і майбутньому полі бою, проти всього спектра загроз, які існують для маневрених сил". Оскільки напруженість на Близькому Сході продовжує наростати, ізраїльський арсенал танків "Меркава", безумовно, зробить свій внесок у безпеку країни.

Ізраїльські танки "Барак" Фото: ЦАГАЛЬ

Про автора

Мая Карлін — авторка статей про національну безпеку в The National Interest, аналітикиня Центру безпекової політики та колишня наукова співробітниця імені Анни Соболь-Леві в IDC Герцлія в Ізраїлі. Її статті публікуються в багатьох виданнях, включно з The National Interest, Jerusalem Post і Times of Israel. Ви можете стежити за нею в Twitter: @MayaCarlin.