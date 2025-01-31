Спасать культуру из-за границы: из Украины сбежал известный режиссер и написал книгу "FAQ Ukraine"

В аннотации к книге Фразе-Фразенко заявил, что подвергался политическим притеснениям в Украине и с США будет пытаться спасать украинскую культуру, которая "находится под угрозой уничтожения".

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Украинский кинорежиссер, поэт и музыкант Александр Фразе-Фразенко бежал в США во время войны. Там он рассказал о притеснениях и посягательствах на свободу слова, что повлияло на его решение выехать за границу. Об этом в "Фейсбук" рассказала программный директор Львовского книжного форума и переводчица София Челяк.

"В начале полномасштабного видела его у себя на районе. Ходил-гулял — и тут он исчез и вынырнул в Америке. Честно, как человек, который отказался от кучи стипендий в международных университетах, в частности американских, потому что я считаю, что надо быть здесь, и быть полезным здесь, я судила по себе. Не нравилась мне эта история с тем, что он свалил", — написала она.

София Челяк призналась, что не придавала бы огласке эту историю, если бы не одно "не" — Фразе-Фразенко издал в США книгу, которую назвал "FAQ Ukraine", а в аннотации к ней отмечается, что в Украине он активно волонтерил, а также подвергался политическому давлению и притеснениям свободы слова.

"В течение первого года войны России против Украины он оставался в стране, активно участвовал в волонтерском движении и работал продюсером для BBC и других мировых СМИ. Но под давлением основного политического дискурса и постоянных угроз, не желая уступать свое право на свободу слова, он чувствовал себя вынужденным покинуть страну. Сегодня он неутомимо выступает за будущее украинской культуры, которая находится под угрозой исчезновения, в мировом масштабе", — говорится в аннотации к книге режиссера.

Директор Львовского книжного форума передала приветствие 35-летнему режиссеру и посоветовала спасать американскую культуру, потому что со спасением украинской "мы сами справимся".

Александр Фразе-Фразенко: что известно

Александр Фразе-Фразенко — украинский кинорежиссер, поэт, переводчик, музыкант. Соучредитель кинокомпании "OFF Laboratory". Стал известным благодаря своим полнометражным документальным фильмам об украинских поэтах-модернистах, в частности: "Чубай" (2014), "Дом на семи ветрах (2015), "Аквариум в море" (2016). Автор десяти поэтических книг.

Переводчик и составитель первой украиноязычной книги стихов Джима Моррисона ("Вибрані вірші", 2013). Как музыкант работает в стилях свободной импровизации, инди-рока и рэпа, дискография насчитывает около 50 альбомов.

Напомним, что экс-голкипер футбольной команды "Днепр" Денис Шелихов подписал контракт со Славией-Мозырь в Беларуси, но для этого ему понадобилось переплыть Тису.