Рятуватиме культуру з-за кордону: з України втік відомий режисер і написав книгу "FAQ Ukraine"

У анотації до книги Фразе-Фразенко заявив, що зазнавав політичних утисків в Україні і із США намагатиметься рятувати українську культуру, яка "перебуває під загрозою знищення".

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Український кінорежисер, поет та музикант Олександр Фразе-Фразенко втік в США під час війни. Там він розповів про утиски і зазіхання на свободу слова, що вплинуло на його рішення виїхати за кордон. Про це у "Фейсбук" розповіла програмна директорка Львівського книжкового форуму та перекладачка Софія Челяк.

"На початку повномасштабного бачила його в себе на районі. Ходив-гуляв — аж тут він зник і вигулькнув в Америці. Чесно, як людина, яка відмовилася від купи стипендій в міжнародних університетах, зокрема американських, бо я вважаю, що треба бути тут, і бути корисною тут, я судила по собі. Не подобалася мені ця історія з тим що він звалив", — написала вона.

Софія Челяк зізналася, що не надавала б розголосу цій історії, якби не одне "не" — Фразе-Фразенко видав у США книжку, яку назвав "FAQ Ukraine", а в анотації до неї зазначається, що в Україні він активно волонтерив, а також зазнавав політичного тиску та утисків свободи слова.

"Протягом першого року війни Росії проти України він залишався в країні, активно брав участь у волонтерському русі та працював продюсером для BBC та інших світових ЗМІ. Але під тиском основного політичного дискурсу та постійних погроз, не бажаючи поступатися своїм правом на свободу слова, він відчував себе змушеним залишити країну. Сьогодні він невтомно виступає за майбутнє української культури, яка перебуває під загрозою зникнення, у світовому масштабі", — йдеться в анотації до книги режисера.

Директорка Львівського книжкового форуму передала вітання 35-річному режисеру і порадила рятувати американську культуру, бо з порятунком української "ми самі справимося".

Олександр Фразе-Фразенко: що відомо

Олександр Фразе-Фразенко — український кінорежисер, поет, перекладач, музикант. Співзасновник кінокомпанії "OFF Laboratory". Став відомим завдяки своїм повнометражним документальним фільмам про українських поетів-модерністів, зокрема: "Чубай" (2014), "Дім на сімох вітрах (2015), "Акваріум в морі" (2016). Автор десяти поетичних книжок.

Перекладач і упорядник першої україномовної книжки віршів Джима Моррісона ("Вибрані вірші", 2013). Як музикант працює в стилях вільної імпровізації, інді-року та репу, дискографія налічує близько 50 альбомів.

Нагадаємо, що ексголкіпер футбольної команди "Дніпро" Денис Шеліхов підписав контракт із Славією-Мозир в Білорусі, але для цього йому знадобилося переплисти Тису.