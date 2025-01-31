Вписал не те реквизиты: в Одесской области бухгалтер воинской части получал выплаты пропавших без вести

Бухгалтер в течение года указывал в документации по выплате денежного обеспечения номер банковского счета своей знакомой и все это время подписывал документы о перечислении туда денег

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В Одесской области бухгалтер одной из воинских частей допустил присвоение 2,3 млн грн с депонированного счета для пропавших без вести бойцов. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Бухгалтер в течение года указывал в документации по выплате денежного обеспечения номер банковского счета своей знакомой и все это время подписывал документы о перечислении туда денег.

Таким образом бухгалтер незаконно получил 2,3 млн грн, предназначенных на выплаты военнослужащим.

По данному факту обвинительный акт направлен в суд. Сейчас фигурант находится под стражей. Для возмещения нанесенного ущерба подан гражданский иск.

Бухгалтер незаконно получил 2,3 млн грн

ГБР сообщило начальнику финансово-экономической службы о подозрении в халатном отношении к службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Напомним, что ранее сообщалось, что экс-комбриг ТРО устроил жену на должность стрелка. Женщина не воевала, но ей начислялись "боевые". Таким образом она получила почти 1 миллион гривен выплат.