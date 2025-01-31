Вписав не ті реквізити: на Одещині бухгалтер військової частини отримував виплати зниклих безвісти

Бухгалтер протягом року вказував у документації щодо виплати грошового забезпечення номер банківського рахунку своєї знайомої і весь цей час підписував документи про перерахування туди грошей.

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На Одещині бухгалтер однієї із військових частин допустив привласнення 2,3 млн грн з депонованого рахунку для зниклих безвісти бійців. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Бухгалтер протягом року вказував у документації щодо виплати грошового забезпечення номер банківського рахунку своєї знайомої і весь цей час підписував документи про перерахування туди грошей.

Таким чином бухгалтер незаконно отримав 2,3 млн грн, призначених на виплати військовослужбовцям.

За даним фактом обвинувальний акт скеровано до суду. Зараз фігурант перебуває під вартою. Для відшкодування завданих збитків подано цивільний позов.

Бухгалтер незаконно отримав 2,3 млн грн

ДБР повідомило начальнику фінансово-економічної служби про підозру у недбалому ставленні до служби (ч. 4 ст. 425 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що екскомбриг ТРО влаштував дружину на посаду стрільця. Жінка не воювала, але їй нараховувалися "бойові". Таким чином вона отримала майже 1 мільйон гривень виплат.