Украинские военные "затрофеили" вражескую БМП, лежавшую под водой: подробности (видео)

Бойцы 106-го батальона 63-й бригады сумели достать российскую БМП-2 из-под воды, где она пролежала более двух лет: трофейная техника получила название "Морское чудовище".

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Недавно солдаты 106-го батальона 63-й отдельной механизированной бригады "Стальные львы" поделились подробностями уникальной спецоперации, в ходе которой им удалось почти на линии фронта вытащить российскую боевую машину пехоты из-под воды. Там она оказалась еще в 2022 году и все это время пролежала: россияне ее так и оставили. Об этой операции стало известно со страницы "Стальных львов" в Facebook.

"Они в 2022 году отходили, и то ли у них мотор заклинил, что ли, но они оставили полностью ее, полностью заряженную, а сами выплыли", — рассказал военный.

О БМП под водой украинские военные узнали не сразу: говорят, что не могли ее увидеть раньше.

"Она была под водой, ее никто не мог обнаружить: не видели, противник ударил в дамбу. Уровень воды сошел и летом обнаружили эту БМП", — добавляет командир бригады.

По словам военных, они планировали эту операцию больше месяца. Солдаты совершили около шести боевых выходов, каждый раз тратя на это ориентировочно 30 минут: говорят, что больше времени выделить было невозможно, потому что россияне сразу замечали военных и направляли туда дроны, которые наводили удары.

Видео со страницы бригады в Facebook

Когда же военные добрались до БМП, то решили "затрофеить" ее, хотя сначала перед ними стояла задача вытащить "пушку". Солдаты уверяют: БМП стоила того, чтобы ее вытащить, ведь это довольно "солидная машина".

Отметим, что военные, которые принимали участие в этой спецоперации, решили дать имя БМП: теперь она называется "Морским чудовищем" и будет служить для украинских солдат.

Напомним, российская армия не впервые "топит" свою технику. Так, недавно стало известно о случае в Курской области, когда россияне утопили собственные БТР-Д, чтобы обустроить пешеходные переходы через реки. Об этом рассказывал Фокус 17 января.

Также российские военные утопили БТР и сами погибли, когда готовились форсировать Днепр на Херсонщине. Об этом случае стало известно 30 января.