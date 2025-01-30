Готовились форсировать Днепр: на Херсонщине солдаты ВС РФ утонули вместе с БТР, — "Атеш"

Смерть российских солдат пытались "замять", а сами военнослужащие ВС РФ не верят, что их командование хоть как-то накажут.

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Военнослужащие ВС РФ утонули в Днепре, когда учились как правильно преодолевать водные препятствия. Об этом сообщило партизанское движение "Атеш".

"Российские военнослужащие утонули в Херсонской области", — говорится в сообщении.

Партизаны уточнили, что механик-водитель и командир машины утонули в результате технической неисправности БТР во время тренировки преодоления водной преграды.

"Вероятно, готовились к переправе через реку Днепр на правый берег Херсонщины", — отметили в "Атеш".

Все это произошло возле населенного пункта Хорлы Херсонской области.

Хорлы на карте Фото: Скриншот

"Двое контрактников из Новоархангельска, которые пришли заработать денег, успели прослужить в подразделении чуть больше месяца. Ситуацию пытались замять, но по этому случаю уже идет проверка. Хотя солдаты сомневаются, что небрежному командованию будет хоть какое-то наказание", — отметили в "Атеш"

Там также призвали российских военнослужащих бороться с преступными командирами и присоединяться к партизанскому движению, чтобы быстрее вернуться домой живыми!

Напомним, 30 января "Атеш" рассказал о новом способе наказания солдат, который придумали в ВС РФ.

28 января партизаны сообщили, что военные РФ ломают ноги и стреляют в себя, потому что не хотят штурмовать острова Днепра.