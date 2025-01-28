Ломают ноги и стреляют в себя: военные РФ не хотят штурмовать острова Днепра, — "Атеш"

Бойцы ВС РФ пытаются выдать самокалечения за боевые ранения, чтобы их отправили в госпиталь, как можно дальше от линии фронта.

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Российские военнослужащие наносят себе умышленные увечья, чтобы избежать штурма островов Днепра в Херсонской области. Об этом сообщило партизанское движение "Атеш".

"Агенты движения "Атеш" с 61-й ОБрМП ВС РФ передают информацию о массовых случаях самоповреждений среди военнослужащих этой бригады. Зафиксированы случаи умышленного перелома конечностей и даже стрельбы в себя, чтобы выдать это за боевое ранение", — говорится в сообщении.

В "Атеш" уточнили, что целью таких действий является попадание в госпиталь, чтобы оказаться как можно дальше от линии фронта и не участвовать в штурмах островов на Херсонщине.

"Жестокие условия жизни, огромные потери и отсутствие перспектив на успех заставляют их искать любые способы уклониться от участия в боевых действиях", — отметили партизаны.

По их словам, они продолжают получать данные о критическом моральном состоянии в подразделениях ВС РФ.

"Это еще раз доказывает, что война против Украины становится невыносимым испытанием для самих же российских военнослужащих. Призываем российских солдат последовать примеру своих сослуживцев, нанеся себе вред, чтобы спасти себе жизнь!", — отметили в "Атеш".

Напомним, 21 января в "Атеш" сообщили, что российский военнослужащий застрелил своего командира из-за издевательств и вымогательства в воинской части.

14 января партизаны сообщили, что ВС РФ несут катастрофические потери на левом берегу Днепра Херсонской области, а в некоторых ротах осталось меньше половины боеспособных бойцов.