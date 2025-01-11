"Психика на грани": командиры ВС РФ пытают солдат за отказ штурмовать позиции ВСУ, — "Атеш"
Нескольких российских военнослужащих три дня три дня держали в яме без воды и пищи, после чего все равно отправили на штурм, где они погибли. Их тела решили не забирать с поля боя.
Командование ВС РФ пытает собственных солдат, которые отказываются штурмовать острова на левом берегу Херсонской области. Об этом сообщило партизанское движение "Атеш".
"Командиры офицерского и сержантского состава стали пытать всех военнослужащих, которые отказываются подчиняться самоубийственным приказам", — говорится в сообщении.
В частности, речь идет о нескольких военнослужащих 61-й ОБМП, которые отказались участвовать в плохо организованном штурме одного из островов Днепра на Херсонщине. Их показательно бросили в яму.
"Они провели там три дня без воды и еды, а затем их отправили на очередной штурм, где они погибли. Их тела так и не были эвакуированы, и теперь они считаются пропавшими без вести", — отметили в "Атеш".
Украинские партизаны подчеркнули: если раньше такие меры применяли за серьезные проступки, то теперь наказание используют по малейшему поводу.
"Психика солдат на пределе, и командиры все чаще используют физическое насилие как инструмент давления. Угрозы, избиения и "яма" стали обыденностью... Военнослужащие понимают: если ты стал неугодным, то долго уже не протянешь", — подчеркнули в "Атеш".
Напомним, 24 декабря в "Атеш" сообщили, что штурм правого берега Херсонщины закончился для россиян катастрофой.
20 декабря "Атеш" сообщил, что среди российских военнослужащих, которые находятся на оккупированной части Херсонской области, увеличивается количество случаев самоубийства.