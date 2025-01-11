"Психіка на межі": командири ЗС РФ катують солдатів за відмову штурмувати позиції ЗСУ, — "Атеш"

Кількох російських військовослужбовців три дні тримали у ямі без води та їжі, після чого все одно відправили на штурм, де вони загинули. Їх тіла вирішили не забирати з поля бою.

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Командування ЗС РФ катує власних солдатів, які відмовляються штурмувати острови на лівому березі Херсонської області. Про це повідомив партизанський рух "Атеш".

"Командири офіцерського і сержантського складу стали катувати всіх військовослужбовців, які відмовляються підкорятися самогубним наказам", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, йдеться про кількох військовослужбовців 61-ї ОБМП, які відмовилися брати участь у погано організованому штурмі одного з островів Дніпра на Херсонщині. Їх показово кинули до ями.

"Вони провели там три дні без води і їжі, а потім їх відправили на черговий штурм, де вони загинули. Їхні тіла так і не були евакуйовані, і тепер вони вважаються зниклими безвісти", — зазначили в "Атеш".

Українські партизани підкреслили: якщо раніше такі заходи застосовували за серйозні проступки, то тепер покарання використовують з найменшого приводу.

"Психіка солдатів на межі, і командири все частіше використовують фізичне насильство як інструмент тиску. Погрози, побиття і "яма" стали буденністю… Військовослужбовці розуміють: якщо ти став неугодним, то довго вже не протягнеш", — наголосили в "Атеш".

Нагадаємо, 24 грудня в "Атеш" повідомили, що штурм правого берега Херсонщини закінчився для росіян катастрофою.

20 грудня "Атеш" повідомив, що серед російських військовослужбовців, які перебувають на окупованій частині Херсонської області, збільшується кількість випадків самогубства.