Штурм правого берега Херсонщини закінчився для росіян катастрофою, — "Атеш"

Українські партизани зазначили, що через некомпетентність та свавілля військових командирів РФ російські солдати шукають інші способи вижити.

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Російські окупаційні війська втрачають цілі взводи під час штурмів правого берега Херсонської області. Про це повідомив партизанський рух "Атеш".

"Нещодавня спроба штурму правого берега закінчилася катастрофою: цілі взводи не повернулися назад, що серйозно підірвало моральний стан військовослужбовців", — йдеться у повідомленні.

Агенти партизанського руху зазначили, що, попри складну ситуацію в підрозділах окупантів на лівобережжі Херсонщини, військове керівництво РФ продовжує посилати своїх людей на вірну смерть, сподіваючись знайти вигідніше місце для наступного десанту.

В "Атеш" підкреслили, що через некомпетентність та свавілля військових командирів РФ російські солдати шукають інші способи вижити.

"Ми фіксуємо зростання кількості звернень до наших координаторів від військовослужбовців, які більше не хочуть ставати жертвами чужих авантюр. Ми надаємо конкретні інструкції, щоб зберегти їхні життя", — наголосили партизани.

Нагадаємо, 21 грудня в "Атеш" повідомили, що військові командири РФ відмовляються штурмувати позиції ЗСУ в Херсонській області.

20 грудня "Атеш" повідомив, що серед російських військовослужбовців, які перебувають на окупованій частині Херсонської області, збільшується кількість випадків самогубства.