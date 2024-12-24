Штурм правого берега Херсонщины закончился для россиян катастрофой, — "Атеш"

Украинские партизаны отметили, что из-за некомпетентности и произвола военных командиров РФ российские солдаты ищут другие способы выжить.

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Российские оккупационные войска теряют целые взводы во время штурмов правого берега Херсонской области. Об этом сообщило партизанское движение "Атеш".

"Недавняя попытка штурма правого берега закончилась катастрофой: целые взводы не вернулись назад, что серьезно подорвало моральное состояние военнослужащих", — говорится в сообщении.

Агенты партизанского движения отметили, что, несмотря на сложную ситуацию в подразделениях оккупантов на левобережье Херсонщины, военное руководство РФ продолжает посылать своих людей на верную смерть, надеясь найти более выгодное место для следующего десанта.

В "Атеш" подчеркнули, что из-за некомпетентности и произвола военных командиров РФ российские солдаты ищут другие способы выжить.

"Мы фиксируем рост количества обращений к нашим координаторам от военнослужащих, которые больше не хотят становиться жертвами чужих авантюр. Мы предоставляем конкретные инструкции, чтобы сохранить их жизни", — отметили партизаны.

Напомним, 21 декабря в "Атеш" сообщили, что военные командиры РФ отказываются штурмовать позиции ВСУ в Херсонской области.

20 декабря "Атеш" сообщил, что среди российских военнослужащих, которые находятся на оккупированной части Херсонской области, увеличивается количество случаев самоубийства.