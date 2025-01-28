Ламають ноги та стріляють в себе: військові РФ не хочуть штурмувати острови Дніпра, — "Атеш"

Бійці ЗС РФ намагаються видати самокаліцтва за бойові поранення, щоб їх відправили до госпіталю, якнайдалі від лінії фронту.

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Російські військовослужбовці завдають собі умисних каліцтв, щоб уникнути штурму островів Дніпра в Херсонській області. Про це повідомив партизанський рух "Атеш".

"Агенти руху "Атеш" із 61-ї ОБрМП ЗС РФ передають інформацію про масові випадки самокаліцтв серед військовослужбовців цієї бригади. Зафіксовано випадки навмисного перелому кінцівок і навіть стрільби в себе, щоб видати це за бойове поранення", — йдеться у повідомленні.

В "Атеш" уточнили, що метою таких дій є потрапляння до госпіталю, щоб опинитися якомога далі від лінії фронту та не брати участі в штурмах островів на Херсонщині.

"Жорстокі умови життя, величезні втрати та відсутність перспектив на успіх змушують їх шукати будь-які способи ухилитися від участі в бойових діях", — зазначили партизани.

За їх словами, вони продовжують отримувати дані про критичний моральний стан у підрозділах ЗС РФ.

"Це ще раз доводить, що війна проти України стає нестерпним випробуванням для самих же російських військовослужбовців. Закликаємо російських солдатів наслідувати приклад своїх товаришів по службі, завдавши собі шкоди, щоб врятувати собі життя!", — наголосили в "Атеш".

Нагадаємо, 21 січня в "Атеш" повідомили, що російський військовослужбовець застрелив свого командира через знущання та здирництво у військовій частині.

14 січня партизани повідомили, що ЗС РФ зазнають катастрофічних втрат на лівому березі Дніпра Херсонської області, а в деяких ротах залишилось менше половини боєздатних бійців.