"Катастрофічні втрати": в підрозділах ЗС РФ залишилось менше половини боєздатних бійців, — "Атеш"

За словами самих військових РФ, бувають періоди, коли вони не можуть навіть висунутись з бліндажа.

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Російські окупаційні війська зазнають катастрофічних втрат на лівому березі Дніпра Херсонської області, а в деяких ротах залишилось менше половини боєздатних бійців. Про це повідомив партизанський рух "Атеш".

"Агенти руху "Атеш" з числа ЗС РФ повідомляють про катастрофічні втрати російських військ на лівому березі Херсонської області. Особливо важка ситуація складається в підрозділах 70 мотострілецької дивізії, які вже зазнали значних втрат", — йдеться у повідомленні.

За словами самих російських військовослужбовців, дрони-камікадзе і скиди зараз завдають основної шкоди особовому складу на цьому напрямку. Бувають періоди, коли над деякими позиціями цілодобово ведеться спостереження і вони не можуть висунутися з бліндажа.

"У деяких ротах залишається менше половини бійців, здатних виконувати бойові завдання", — зазначили в "Атеш".

Там також підкреслили, що командування підрозділів ЗС РФ все одно продовжує відправляти підрозділи на "безнадійні" штурми, щоб надалі відзвітувати старшому начальству.

"Кожен день, проведений у цій війні, наближає солдатів до загибелі", — наголосили партизани.

Нагадаємо, 11 січня в "Атеш" повідомили, що командири ЗС РФ катують солдатів за відмову штурмувати позиції ЗСУ.

24 грудня в "Атеш" повідомили, що штурм правого берега Херсонщини закінчився для росіян катастрофою.