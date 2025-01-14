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"Катастрофические потери": в подразделениях ВС РФ осталось меньше половины боеспособных бойцов, — "Атеш"

Потери ВС РФ
Фото: Из открытых источников | Потери ВС РФ (иллюстративное фото)

По словам самих военных РФ, бывают периоды, когда они не могут даже высунуться из блиндажа.

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Российские оккупационные войска несут катастрофические потери на левом берегу Днепра Херсонской области, а в некоторых ротах осталось меньше половины боеспособных бойцов. Об этом сообщило партизанское движение "Атеш".

"Агенты движения "Атеш" из числа ВС РФ сообщают о катастрофических потерях российских войск на левом берегу Херсонской области. Особенно тяжелая ситуация складывается в подразделениях 70 мотострелковой дивизии, которые уже понесли значительные потери", — говорится в сообщении.

По словам самих российских военнослужащих, дроны-камикадзе и сбросы сейчас наносят основной урон личному составу на этом направлении. Бывают периоды, когда над некоторыми позициями круглосуточно ведется наблюдение и они не могут высунуться из блиндажа.

"В некоторых ротах остается меньше половины бойцов, способных выполнять боевые задачи", — отметили в "Атеш".

Там также подчеркнули, что командование подразделений ВС РФ все равно продолжает отправлять подразделения на "безнадежные" штурмы, чтобы в дальнейшем отчитаться старшему начальству.

"Каждый день, проведенный в этой войне, приближает солдат к гибели", — отметили партизаны.

Напомним, 11 января в "Атеш" сообщили, что командиры ВС РФ пытают солдат за отказ штурмовать позиции ВСУ.

24 декабря в "Атеш" сообщили, что штурм правого берега Херсонщины закончился для россиян катастрофой.