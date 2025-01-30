Готувались форсувати Дніпро: на Херсонщині солдати ЗС РФ втопились разом з БТР, — "Атеш"

Смерть російських солдатів намагались "зам'яти", а самі військовослужбовці ЗС РФ не вірять, що їх командування хоч якось покарають.

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Військовослужбовці ЗС РФ втопились у Дніпрі, коли навчались як правильно долати водні перешкоди. Про це повідомив партизанський рух "Атеш".

"Російські військовослужбовці втопилися в Херсонській області", — йдеться у повідомленні.

Партизани уточнили, що механік-водій і командир машини втопилися внаслідок технічної несправності БТР під час тренування подолання водної перешкоди.

"Ймовірно, готувалися до переправи через річку Дніпро на правий берег Херсонщини", — зазначили в "Атеш".

Все це сталось біля населеного пункту Хорли Херсонської області.

Хорли на мапі Фото: Скриншот

"Двоє контрактників із Новоархангельська, які прийшли заробити грошей, встигли прослужити в підрозділі трохи більше місяця. Ситуацію намагалися зам'яти, але щодо цього випадку вже триває перевірка. Хоча солдати сумніваються, що недбалому командуванню буде хоч якесь покарання", — наголосили в "Атеш"

Там також закликали російських військовослужбовців боротися зі злочинними командирами та приєднуватись до партизанського руху, щоб швидше повернутися додому живими!

Нагадаємо, 30 січня "Атеш" розповів про новий спосіб покарання солдатів, який вигадали в ЗС РФ.

28 січня партизани повідомили, що військові РФ ламають ноги та стріляють в себе, тому що не хочуть штурмувати острови Дніпра.