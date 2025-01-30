Відправляють на Курський напрямок: в ЗС РФ вигадали новий спосіб покарання солдатів, — "Атеш"

Російських військових змушують підписувати контракт на три роки, а у разі відмови натякають на "обнулення" в Курській області.

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Військовослужбовців ЗС РФ відправляють в Курську область, якщо вони відмовляються продовжувати контракт з Міністерством оборони Росії. Про це повідомив партизанський рух "Атеш".

"Російських солдатів відправляють на Курський напрямок за відмову продовжувати контракт", — йдеться у повідомленні.

В "Атеш" уточнили, що тиск на солдатів з боку командування здійснюється зокрема в 64-й ОМСБр.

"Військовослужбовців масово змушують підписувати контракт щонайменше на 3 роки, а тих, хто відмовляється, переводитимуть на Курський напрямок. При цьому командування непрозоро натякає, чим там закінчиться їхній шлях — "обнуленням" у м'ясних штурмах", — підкреслили в "Атеш".

Партизани також закликали солдатів 64-ї ОМСБр боротися зі злочинними командирами та приєднуватись до руху "Атеш", щоб "швидше закінчити цю війну і вижити".

Нагадаємо, 29 січня "Атеш" повідомив, що російські війська розміщують техніку в захоплених будинках жителів Херсонської області.

28 січня партизани повідомили, що військові РФ ламають ноги та стріляють в себе, тому що не хочуть штурмувати острови Дніпра.