Отправляют на Курское направление: в ВС РФ придумали новый способ наказания солдат, — "Атеш"

Российских военных заставляют подписывать контракт на три года, а в случае отказа намекают на "обнуление" в Курской области.

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Военнослужащих ВС РФ отправляют в Курскую область, если они отказываются продлевать контракт с Министерством обороны России. Об этом сообщило партизанское движение "Атеш".

"Российских солдат отправляют на Курское направление за отказ продолжать контракт", — говорится в сообщении.

В "Атеш" уточнили, что давление на солдат со стороны командования осуществляется в частности в 64-й ОМСБр.

"Военнослужащих массово заставляют подписывать контракт минимум на 3 года, а тех, кто отказывается, будут переводить на Курское направление. При этом командование непрозрачно намекает, чем там закончится их путь — "обнулением" в мясных штурмах", — подчеркнули в "Атеш".

Партизаны также призвали солдат 64-й ОМСБр бороться с преступными командирами и присоединяться к движению "Атеш", чтобы "быстрее закончить эту войну и выжить".

Напомним, 29 января "Атеш" сообщил, что российские войска размещают технику в захваченных домах жителей Херсонской области.

28 января партизаны сообщили, что военные РФ ломают ноги и стреляют в себя, потому что не хотят штурмовать острова Днепра.