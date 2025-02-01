Українські військові "затрофеїли" ворожу БМП, що лежала під водою: подробиці (відео)

Бійці 106-го батальйону 63-ї бригади зуміли дістати російську БМП-2 з-під води, де вона пролежала понад два роки: трофейна техніка отримала назву "Морське чудовисько".

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Нещодавно солдати 106-го батальйону 63-ї окремої механізованої бригади "Сталеві леви" поділилися подробицями унікальної спецоперації, в ході якої їм вдалося майже на лінії фронту витягнути російську бойову машину піхоти з-під води. Там вона опинилася ще у 2022 році і весь цей час пролежала: росіяни її так і залишили. Про цю операцію стало відомо зі сторінки "Сталевих левів" у Facebook.

"Вони в 2022 році відходили, і чи в них мотор заклинив, чи що, але вони залишили повністю її, повністю заряджену, а самі випливли", – розповів військовий.

Про БМП під водою українські військові дізналися не одразу: кажуть, що не могли її побачити раніше.

"Вона була під водою, її ніхто не міг виявити: не бачили, противник ударив у дамбу. Рівень води зійшов і влітку виявили цю БМП", – додає командир бригади.

За словами військових, вони планували цю операцію більше місяця. Солдати здійснили близько шести бойових виходів, кожного разу витрачаючи на це орієнтовно 30 хвилин: кажуть, що більше часу виділити було неможливо, бо росіяни одразу помічали військових та направляли туди дрони, що наводили удари.

Відео зі сторінки бригади у Facebook

Коли ж військові дісталися БМП, то вирішили "затрофеїти" її, хоча спершу перед ними стояло завдання витягнути "пушку". Солдати запевняють: БМП вартувала того, щоб її витягнути, адже це доволі "солідна машина".

Зазначимо, що військові, які брали участь у цій спецоперації, вирішили дати ім’я БМП: тепер вона називається "Морським чудовиськом" і буде служити для українських солдатів.

Нагадаємо, російська армія не вперше "топить" свою техніку. Так, нещодавно стало відомо про випадок у Курській області, коли росіяни втопили власні БТР-Д, щоб облаштувати пішохідні переходи через річки. Про це розповідав Фокус 17 січня.

Також російські військові втопили БТР та самі загинули, коли готувалися форсувати Дніпро на Херсонщині. Про цей випадок стало відомо 30 січня.