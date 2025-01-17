Російські війська в Курській області втопили власні БТР-Д на переправі: подробиці

Поверх техніки виклали дерев’яні піддони: у такий спосіб росіяни хотіли облаштувати пішохідні переходи через невеликі річки.

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Під час ведення бойових дій в Курській області російська піхота зіткнулася з дилемою переправи до іншого берега річки. При цьому солдати не придумали нічого кращого, окрім як втопити два власні БТР-Д та вимостити поверх них дерев’яні піддони, аби облаштувати пішохідний перехід. Про це 17 січня розповіли аналітики порталу Defense Express.

У соцмережах вже активно поширюють фото та навіть меми, які підкреслюють абсурдність такого рішення. Адже при цьому інформації про попередню справність чи несправність використаної в ролі переправи техніки у мережі немає, а це може свідчити про те, що росіяни цілком могли застосувати власну цілком справну бронетехніку у такий доволі комічний спосіб.

Мем із соцмереж

Як відомо з відкритих джерел, російські БТР-Д — це техніка, яку РФ отримала "у спадок" від СРСР. Такий десантний бронетранспортер вважається основною базовою такою технікою у росіян. Він призначений для транспортування озброєння, боєприпасів, перевезення особового складу та поранених, паливо-мастильних матеріалів тощо.

При цьому у відкритих джерелах міститься інформація про те, що БТР-Д — техніка, яка здатна пересуватися вбрід зі швидкістю 10 км/год вперед та 1,5 км/год назад. Тобто така бронемашина може доволі легко впоратися з водними перешкодами, якщо використовується за призначенням і відповідно до технічних особливостей. Натомість у росіян, як бачимо, для БТР-Д знайшлося зовсім інше застосування.

Якщо ж припустити, що техніка на момент використання у ролі переправи була несправною, то дії військових РФ все одно можна назвати недоцільними. Несправні бронетранспортери цілком могли бути використаними для вилучення комплектувальних частин, які б знадобилися для ремонту інших одиниць техніки.

"Звісно, все може виявитись значно прозаїчнішим – російські десантники намагались вбрід подолати ті річки на своїх БТР-Д", — припускають у Defense Express.

Проте навіть у такому випадку ситуація залишається комічною. Адже замість порятунку техніки (один з головних принципів військ РФ у веденні бойових дій) солдати вирішили залишити все, як є, та скористатися "потопельниками" для переходу річки вбрід.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року ЗМІ писали про те, що наприкінці 2025 року на складах РФ закінчаться РСЗВ.