У 2025 році на складах РФ закінчаться РСЗВ, а БМП у 2027-му, — УП (інфографіка)

За даними журналістів, під час розрахунків враховували, що не вся техніка зі складів одразу ж потрапляє на фронт. Через погані умови зберігання її використовують як донорів для виготовлення "нової зброї".

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Російські склади з танками та БМП за поточних темпів використання мають вичерпатися 2027 року, артилерія — 2026-го, реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) — 2025-го, а міномети — вже зараз. Про це йдеться в публікації "Української правди".

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З початку повномасштабної війни російські війська втратили понад 9 тис. танків і 18 тис. бронемашин. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Водночас OSINT-аналітики Oryx говорять про суттєво менші цифри. Підтверджені відеодоказами втрати танків — 3,4 тисячі, бронемашин — 6,4 тисячі. Українські "осинтери" з warspotting дають подібні дані.

Російська техніка

За даними OSINT-аналітиків, запаси техніки РФ не видаються невичерпними. Щоб встановити, в якому році російська зброя знизиться до нуля, можна використовувати так звану лінійну інтерполяцію, зазначають автори публікації. За даними про запаси за два періоди (2021 і 2024 роки) можна припустити, що зменшення відбувається лінійно.

До початку великої війни на складах росіян перебувало 6,3 тис. танків, а станом на осінь 2024 року — вже 3,4 тис. танків. Ця кількість зменшилася на всіх 16 відкритих майданчиках, крім "1311 центральної бази резерву танків" (Верхня Пишма), де ця кількість зросла завдяки іншим місцям.

У розрахунках враховувалися два важливі моменти. Перший — не вся техніка зі складів одразу ж потрапляє на фронт. Через погані умови зберігання вона відправляється на тривале відновлення або йде на запчастини як "донор" для виготовлення "нової зброї".

Частина танків у "транзитному" стані розкидана по різних ремонтних заводах або закритих складах, реальні запаси, з високою ймовірністю, не такі малі, як показують супутникові знімки з відкритих баз.

Нагадаємо, що 30 жовтня Зеленський пояснив, чому ЗСУ вирішили не захоплювати Курську АЕС.

Також повідомлялося, що, за інформацією ЦПД, політика західних країн призведе до окупації Росією країн Балтії.