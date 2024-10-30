В 2025 году на складах РФ закончатся РСЗО, а БМП к 2027-му, — УП (инфографика)

По данным журналистов, при расчетах учитывалось, что не вся техника со складов сразу же попадает на фронт. Из-за плохих условий хранения она используется в качестве доноров для изготовления "нового оружия".

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Российские склады с танками и БМП при текущих темпах использования должны иссякнуть в 2027 году, артиллерия – в 2026-м, реактивные системы залпового огня (РСЗО) – в 2025, а минометы – уже сейчас. Об этом говорится в публикации "Української правди".

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С начала полномасштабной войны российские войска потеряли больше 9 тыс. танков и 18 тыс. бронемашин. Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Вместе с тем OSINT-аналитики Oryx говорят о существенно меньших цифрах. Подтвержденные видеодоказательствами потери танков — 3,4 тысячи, бронемашин – 6,4 тысячи. Украинские "осинтеры" из warspotting дают сходные данные.

Российская техника

По данным OSINT-аналитиков, запасы техники РФ не представляются неисчерпаемыми. Чтобы установить, в каком году российское оружие снизятся до нуля, можно использовать так называемую линейную интерполяцию, отмечают авторы публикации. По данным о запасах за два периода (2021 и 2024 годы) можно предположить, что уменьшение происходит линейно.

К началу большой войны на складах россиян находилось 6,3 тыс. танков, а по состоянию на осень 2024 года – уже 3,4 тыс. танков. Это количество уменьшилось на всех 16 открытых площадках, кроме "1311 центральной базы резерва танков" (Верхняя Пышма), где это количество выросло за счет других мест.

В расчетах учитывались два важных момента. Первый – не вся техника со складов сразу же попадает на фронт. Из-за плохих условий хранения она отправляется на длительное восстановление или идет на запчасти как "донор" для изготовления "нового оружия".

Часть танков в "транзитном" состоянии разбросана по разным ремонтным заводам или закрытым складам, реальные запасы, с высокой вероятностью, не так малы, как показывают спутниковые снимки с открытых баз.

Напомним, что 30 октября Зеленский объяснил, почему ВСУ решили не захватывать Курскую АЭС.

Также сообщалось, что, по информации ЦПД, политика западных стран приведет к оккупации Россией стран Балтии.