Бонжур, НАТО: как Франция обновляет свой танковый арсенал

Франция – член НАТО, решивший ощутимо расширить свой танковый арсенал. Она не заказывает новые машины, но существенно модернизирует имеющиеся танки.

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В ходе продолжающейся войны в Украине были уничтожены тысячи российских танков – от самых современных основных боевых танков (ОБТ) до старинных, которым место в музее, а не на поле боя. На восстановление танкового парка у Кремля может уйти не одно поколение, а возможно, и больше.

Фокус перевел статью американского журналиста Питера Сучиу о планах Франции расширить свой танковый арсенал.

Тем временем многие члены НАТО стремятся существенно расширить свои бронетанковые силы. Вооруженные силы Великобритании разрабатывают танк Challenger 3, а Королевская армия Нидерландов в сентябре 2024 года объявила о планах по созданию нового танкового батальона, оснащенного 50 современными немецкими Leopard 2A8. В декабре также сообщалось, что армия Литвы создаст бронетанковое подразделение, состоящее из новых 48 машин Leopard 2A8.

Танк Leopard 2A8 Фото: Pinterest

Кроме того, Турция и Греция, опасающиеся друг друга, несмотря на то, что являются номинальными союзниками, также содержат большие танковые арсеналы, которые постоянно увеличиваются в размерах!

А учитывая потери России, вполне возможно, что польские военные могут забрать у нее лавры главной танковой державы Европы – ведь Варшава приобрела американские M1 Abrams и южнокорейские K2 Black Panther.

Réservoirs Beaucoup

Франция – член НАТО, решивший в последнее время ощутимо расширить свой танковый арсенал. Она не заказывает новые машины, но существенно модернизирует имеющиеся танки.

28 января Главное управление вооружений (DGA) – агентство по оборонным закупкам Франции – объявило о заказах на капитальный ремонт сотни танков Leclerc. Это стало логичным продолжением предыдущих заказов на модернизацию 50 машин отечественного производства в 2021 и 2022 годах.

Rencontrez le Leclerc

Разработанный во время холодной войны, Leclerc изначально был создан для противодействия продвижению советских танков. Он оснащен мощной 120-мм гладкоствольной пушкой CN120-26, современными системами целеуказания и дизельным двигателем SACM V8X Hyperbar, обеспечивающим исключительную скорость и мощность.

Французский танк Leclerc XLR Фото: Army Recognition

С тех пор как во время Первой мировой войны на вооружение французской армии поступил легкий танк FT с башенной конструкцией, почти все танки (за исключением некоторых противотанковых САУ) строились вокруг подвижной орудийной установки. Это, безусловно, относится и к Leclerc, где броня защищает орудийную башню, а гусеницы перемещают ее. Башня обеспечивает наступательную мощь, для которой и существует танк.

На Leclerc конструкторы установили CN120-26, 120-мм версию гладкоствольной пушки F1. CN120-26 — это 52-калиберная пушка с термокожухом из магниевого сплава. Она обладает более высокой дульной скоростью, чем 44-калиберные орудия, обычно устанавливаемые на других ОБТ.

Что даст модернизация

Как и американский M1 Abrams, Leclerc прошел значительную модернизацию за десятилетия, минувшие с момента его появления. Главные обновления 60-тонного танка коснутся его сенсоров и бортовых систем.

По данным The Defense Post, "модернизированный Leclerc будет оснащен антирадарными глушителями и новыми комплектами защиты – как на флангах, так и под днищем. Усиленная защита сделает танк менее уязвимым для самодельных взрывных устройств, мин и ракет".

Последняя версия Leclerc XLR останется основой французской армии до тех пор, пока на вооружение не поступит основная боевая система будущего (MGCS) – франко-германская разработка, призванная заменить Leopard 2 и Leclerc. Ее вступление в строй планируется примерно в 2040 году.

Об авторе

Питер Сучиу – журналист из Мичигана. За свою двадцатилетнюю журналистскую карьеру он участвовал в работе более чем четырех десятков журналов, газет и веб-сайтов, опубликовав свыше 3200 материалов. Регулярно пишет о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политике и международных делах. Питер также является автором статей для Forbes и Clearance Jobs. Вы можете следить за ним в Twitter: @PeterSuciu. Напишите автору по электронной почте: [email protected].