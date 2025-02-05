Бонжур, НАТО: як Франція оновлює свій танковий арсенал

Франція — член НАТО, який вирішив відчутно розширити свій танковий арсенал. Вона не замовляє нові машини, але істотно модернізує наявні танки.

Related video

Під час триваючої війни в Україні було знищено тисячі російських танків — від найсучасніших основних бойових танків (ОБТ) до старовинних, яким місце в музеї, а не на полі бою. На відновлення танкового парку у Кремля може піти не одне покоління, а можливо, і більше.

Фокус переклав статтю американського журналіста Пітера Сучіу про плани Франції розширити свій танковий арсенал.

Тим часом багато членів НАТО прагнуть істотно розширити свої бронетанкові сили. Збройні сили Великої Британії розробляють танк Challenger 3, а Королівська армія Нідерландів у вересні 2024 року оголосила про плани зі створення нового танкового батальйону, оснащеного 50 сучасними німецькими Leopard 2A8. У грудні також повідомлялося, що армія Литви створить бронетанковий підрозділ, що складається з нових 48 машин Leopard 2A8.

Танк Leopard 2A8 Фото: Pinterest

Крім того, Туреччина і Греція, які побоюються одна одної, незважаючи на те, що є номінальними союзниками, також містять великі танкові арсенали, які постійно збільшуються в розмірах!

А з огляду на втрати Росії, цілком можливо, що польські військові можуть забрати у неї лаври головної танкової держави Європи — адже Варшава придбала американські M1 Abrams і південнокорейські K2 Black Panther.

Réservoirs Beaucoup

Франція — член НАТО, який вирішив останнім часом відчутно розширити свій танковий арсенал. Вона не замовляє нові машини, але істотно модернізує наявні танки.

28 січня Головне управління озброєнь (DGA) — агентство з оборонних закупівель Франції — оголосило про замовлення на капітальний ремонт сотні танків Leclerc. Це стало логічним продовженням попередніх замовлень на модернізацію 50 машин вітчизняного виробництва у 2021 і 2022 роках.

Rencontrez le Leclerc

Розроблений під час холодної війни, Leclerc спочатку був створений для протидії просуванню радянських танків. Він оснащений потужною 120-мм гладкоствольною гарматою CN120-26, сучасними системами цілевказівки і дизельним двигуном SACM V8X Hyperbar, що забезпечує виняткову швидкість і потужність.

Французький танк Leclerc XLR Фото: Army Recognition

Відтоді як під час Першої світової війни на озброєння французької армії надійшов легкий танк FT з баштовою конструкцією, майже всі танки (за винятком деяких протитанкових САУ) будувалися навколо рухомої гарматної установки. Це, безумовно, стосується і Leclerc, де броня захищає гарматну вежу, а гусениці переміщують її. Вежа забезпечує наступальну міць, для якої й існує танк.

На Leclerc конструктори встановили CN120-26, 120-мм версію гладкоствольної гармати F1. CN120-26 — це 52-каліберна гармата з термокожухом із магнієвого сплаву. Вона має вищу дулову швидкість, ніж 44-каліберні гармати, які зазвичай встановлюють на інших ОБТ.

Що дасть модернізація

Як і американський M1 Abrams, Leclerc пройшов значну модернізацію за десятиліття, що минули з моменту його появи. Головні оновлення 60-тонного танка торкнуться його сенсорів і бортових систем.

За даними The Defense Post, "модернізований Leclerc буде оснащений антирадарними глушниками і новими комплектами захисту — як на флангах, так і під днищем. Посилений захист зробить танк менш вразливим для саморобних вибухових пристроїв, мін і ракет".

Остання версія Leclerc XLR залишиться основою французької армії доти, доки на озброєння не надійде основна бойова система майбутнього (MGCS) — франко-німецька розробка, покликана замінити Leopard 2 і Leclerc. Її вступ у стрій планується приблизно 2040 року.

Про автора

Пітер Сучіу — журналіст із Мічигану. За свою двадцятирічну журналістську кар'єру він брав участь у роботі більш ніж чотирьох десятків журналів, газет і веб-сайтів, опублікувавши понад 3200 матеріалів. Регулярно пише про військову техніку, історію вогнепальної зброї, кібербезпеку, політику та міжнародні справи. Пітер також є автором статей для Forbes і Clearance Jobs. Ви можете стежити за ним у Twitter: @PeterSuciu. Напишіть автору електронною поштою: [email protected].