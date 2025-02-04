На Ровенщине селяне заблокировали блокпост ГПСУ в 8 км от границы с Беларусью (видео)

Жители Старого Села требовали прекратить проверку автомобилей и военно-учетных документов у мужчин, а также просили предоставить разрешение собирать дикорастущие растения.

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В Ровенской области в селе Старое Село местные жители заблокировали дорогу на Беларусь, которую укрепили пограничники Государственной пограничной службы. Об этом сообщает издание "Ровно. Главное".

"В Старом Селе люди препятствуют пограничникам раскапывать дороги в нескольких километрах от Беларуси. Крестьяне перекрывали дорогу, которую в целях безопасности раскопали пограничники, требуя ее восстановить", — говорится в сообщении.

Отмечается, что дорога находится на расстоянии 8 км от границы с Беларусью.

На обнародованных кадрах видно, как местные жители сплотились на автодороге и толкают работников пограничной службы.

Между тем издание ZAXID.NET сообщает, что причиной блокирования дороги стала не перерытая дорога, а работа блокпоста ГПСУ. Мол, местные жители недовольны, что пограничники постоянно проверяют документы у водителей.

Жители Старого Села на несколько часов заблокировали работу контрольного поста и требовали прекратить проверку автомобилей и военно-учетных документов у мужчин, а также просили предоставить разрешение собирать дикорастущие растения.

Как рассказал пресс-офицер 9-го пограничного отряда имени Сечевых Стрельцов Юрий Шахрайчук, в результате переговоров конфликт удалось урегулировать.

"Местные жители требовали ликвидировать контрольный пост, на котором несут службу пограничники и полицейские, не осуществлять проверку транспортных средств и военно-учетных документов у мужчин, а также разрешить собирать дикорастущие растения возле госграницы", — сообщил Юрий Шахрайчук.

Кроме того, по словам Юрия Шахрайчука, люди были недовольны укреплением границы. После переговоров толпа разблокировала блокпост и разошлась, а пограничники сообщили о происшествии правоохранителям.

Напомним, что ранее жители Ворохты напали на блокпосту на работников ТЦК. Они заявили, что из-за них в поселок стали меньше ездить туристы, потому что боятся, что их мобилизуют.

В ОК "Север" откровенно возмутились действиями жителей Ворохты, которые ставят заработок на туристах выше событий, которые сейчас происходят в нескольких регионах Украины.