На Рівненщині селяни заблокували блокпост ДПСУ за 8 км від кордону з Білоруссю (відео)

Мешканці Старого Села вимагали припинити перевірку автомобілів і військово-облікових документів у чоловіків, а також просили надати дозвіл збирати дикорослі рослини.

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В Рівненській області в селі Старе Село місцеві жителі заблокували дорогу на Білорусь, яку укріпили прикордонники Державної прикордонної служби. Про це повідомляє видання "Рівне. Головне".

"В Старому Селі люди перешкоджають прикордонникам розкопувати дороги за кілька кілометрів від Білорусі. Селяни перекривали дорогу, яку з метою безпеки розкопали прикордонники, вимагаючи її відновити", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дорога перебуває на відстані 8 км від кордону із Білоруссю.

На оприлюднених кадрах видно, як місцеві жителі згуртувалися на автошляху і штовхають працівників прикордонної служби.

Між тим видання ZAXID.NET повідомляє, що причиною блокування дороги стала не перерита дорога, а робота блокпоста ДПСУ. Мовляв, місцеві жителі невдоволені, що прикордонники постійно перевіряють документи у водіїв.

Мешканці Старого Села на кілька годин заблокували роботу контрольного поста і вимагали припинити перевірку автомобілів і військово-облікових документів у чоловіків, а також просили надати дозвіл збирати дикорослі рослини.

Як розповів пресофіцер 9-го прикордонного загону імені Січових Стрільців Юрій Шахрайчук, у результаті переговорів конфлікт вдалося врегулювати.

"Місцеві жителі вимагали ліквідувати контрольний пост, на якому несуть службу прикордонники та поліцейські, не здійснювати перевірку транспортних засобів і військово-облікових документів у чоловіків, а також дозволити збирати дикорослі рослини біля держкордону", – повідомив Юрій Шахрайчук.

Крім того, за словами Юрія Шахрайчука, люди були невдоволені укріпленням кордону. Після перемовин натовп розблокував блокпост і розійшовся, а прикордонники повідомили про подію правоохоронцям.

Нагадаємо, що раніше жителі Ворохти напали на блокпосту на працівників ТЦК. Вони заявили, що через них у селище стали менше їздити туристи, бо бояться, що їх мобілізують.

В ОК "Північ" відверто обурилися діями жителів Ворохти, які ставлять заробіток на туристах вище подій, які зараз відбуваються в кількох регіонах України.