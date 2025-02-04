Смогут эвакуировать военных: ВСУ получат наземный роботизированный комплекс Гимли

В Минобороны рассказали, что комплекс может не только осуществлять эвакуацию лиц и перевозить боеприпасы, но и наносить огневое поражение врагу.

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Вооруженные силы Украины получили новый наземный роботизированный комплекс "Гимли", который сможет выполнять сложные задачи в условиях боевых действий высокой интенсивности. Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию его в подразделениях Сил обороны, сообщили в пресс-центре ведомства.

В ведомстве рассказали, что НРК "Гимли" — универсальная беспилотная платформа, которая может эвакуировать и перемещать личный состав, перевозить боеприпасы, имущество, а также выполнять другие задачи. Комплекс можно оснастить оружием и осуществлять огневое поражение вражеских целей.

Роботы оборудованы бесшумным электрическим двигателем, а благодаря компактным размерам они легко транспортируются. Полного заряда аккумуляторов у НРК "Гимли" хватает на несколько часов непрерывной работы, а задачи они способны выполнять и днем, и ночью.

Фото: Министерство обороны Украины

Напомним, недавно Министерство обороны Украины кодифицировало беспилотный авиационный комплекс Poseidon отечественного производства. Он предназначен для выполнения ряда специальных задач, а выполнять их дрон может при разной температуре — от -20 °С до +45 °С и во время сильного ветра.

Также ведомство утвердило для использования в Вооруженных силах и Государственной специальной службе транспорта 10 образцов-эталонов боевых баллистических шлемов, которые соответствуют самым высоким мировым стандартам защиты. Шлемы предоставляли как украинские производители, так и зарубежные, причем шлемов отечественного производства больше — восемь.