Зможуть евакуювати військових: ЗСУ отримають наземний роботизований комплекс Гімлі

В Міноборони розповіли, що комплекс може не тільки здійснювати евакуацію осіб та перевозити боєприпаси, а й завдавати вогневого ураження ворогу.

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Збройні сили України отримали новий наземний роботизований комплекс "Гімлі", який зможе виконувати складні завдання в умовах бойових дій високої інтенсивності. Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до використання його у підрозділах Сил оборони, повідомили в пресцентрі відомства.

У відомстві розповіли, що НРК "Гімлі" – універсальна безпілотна платформа, яка може евакуювати та переміщувати особовий склад, перевозити боєприпаси, майно, а також виконувати інші завдання. Комплекс можна оснастити зброєю й здійснювати вогневе ураження ворожих цілей.

Роботи обладнані безшумним електричним двигуном, а завдяки компактним розмірам вони легко транспортуються. Повного заряду акумуляторів у НРК "Гімлі" вистачає на кілька годин безперервної роботи, а завдання вони здатні виконувати й вдень, і вночі.

Фото: Міністерство оборони України

Нагадаємо, нещодавно Міністерство оборони України кодифікувало безпілотний авіаційний комплекс Poseidon вітчизняного виробництва. Він призначений для виконання низки спеціальних завдань, а виконувати їх дрон може при різній температурі — від −20 °С до +45 °С та під час сильного вітру.

Також відомство затвердило для використання в Збройних силах та Державній спеціальній службі транспорту 10 зразків-еталонів бойових балістичних шоломів, які відповідають найвищим світовим стандартам захисту. Шоломи надавали як українські виробники, так і закордонні, при чому шоломів вітчизняного виробництва більше — вісім.