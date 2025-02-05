"Не знаете, где найти мою жену с сестрой": военный потерял жену во время атаки РФ на Изюм

Всего от обломков погибли пять человек — 4 прохожих и мужчина, который занимался отоплением в здании горсовета, которое восстанавливали после российской оккупации.

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4 февраля ВС РФ ударили баллистикой по центру города Изюм на Харьковщине. Удар пришелся по админзданию, где жители оформляли документы, и где всегда было людно. Погибли 5 человек, еще более полусотни пострадали. Среди погибших — две сестры 19 и 18 лет. Старшая была беременна. Об этом говорится в материале ТСН.

В эпицентре ракетного удара оказались админздания в Изюме. Сюда со всего района съезжались люди оформлять документы. Среди них в тот день были две сестры — 18-летняя Дарья и 19-летняя Ангелина. Старшая сестра была на 15-й неделе беременности. Девушки приехали в паспортный стол со свекровью и погибли.

Врач-травматолог Центральной больницы города Изюм Юрий Кузнецов, который не выезжал из города даже во время российской оккупации, рассказывает, что за все время видел немало трагедий, но мужа погибшей Ангелины, который в отчаянии прибежал в больницу, запомнит надолго.

"Я довольно редко могу пустить слезу но знаете когда подошел парень в военной форме и спросил: "Не знаете, где найти мою жену с сестрой, они погибли в катастрофе". Он в очень тяжелом состоянии, как говорят "острая реакция на стресс", — рассказывает врач.

Всего от обломков погибли пять человек — 4 прохожих и мужчина, который занимался отоплением в здании горсовета, которое восстанавливали после российской оккупации. В здании рядом в это время были несколько десятков человек — посетители и работники ЦПАУ, соцзащиты, горсовета и налоговой. Большинство из них женщины. Работниц соседней налоговой доставали из-под завалов — они все живы, впрочем, есть раненые.

Также ранения получили жители соседних домов — их посекло осколками стекла и обломками. В общем пострадали более полусотни человек. Среди них — трое детей. Двое в стабильном состоянии, а вот 14-летняя девушка в критическом. Ее доставили в больницу в Харькове.

В областной прокуратуре говорят, что спрятаться у людей просто не было времени, поскольку ракета долетела за считанные секунды после объявления тревоги.

"В момент попадания была включена воздушная тревога, но с момента идентификации на радиолокационных системах этой ракеты и до момента попадания прошло менее одной минуты", — говорит Дмитрий Чубенко, представитель Харьковской областной прокуратуры.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в ответ на удар ВС РФ по Изюму призвал "больше давить на Россию".

Мэр Изюма Валерий Марченко сообщил, что пораженный российской ракетой городской совет недавно отремонтировали. 2 года его делали по всем нормам, по всем современным технологиям.