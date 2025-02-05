"Не знаєте, де знайти мою жінку з сестрою": військовий втратив дружину під час атаки РФ на Ізюм

Загалом від уламків загинули п’ятеро людей — 4 перехожих і чоловік, який займався опаленням у будівлі міськради, яку відновлювали після російської окупації.

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4 лютого ЗС РФ вдарили балістикою по центру міста Ізюм на Харківщині. Удар прийшовся по адмінбудівлі, де жителі оформлювали документи, і де завжди було людно. Загинули 5 людей, ще понад півсотні постраждали. Серед загиблих — дві сестри 19 та 18 років. Старша була вагітна. Про це йдеться в матеріалі ТСН.

В епіцентрі ракетного удару опинилися адмінбудівлі в Ізюмі. Сюди з усього району з'їжджалися люди оформлювати документи. Серед них того дня були дві сестри — 18-річна Дарина та 19-річна Ангеліна. Старша сестра була на 15-му тижні вагітності. Дівчата приїхали до паспортного столу із свекрухою і загинули.

Лікар-травматолог Центральної лікарні міста Ізюм Юрій Кузнєцов, який не виїздив з міста навіть під час російської окупації, розповідає, що за увесь час бачив чимало трагедій, але чоловіка загиблої Ангеліни, який у відчаї прибіг до лікарні, запам'ятає надовго.

"Я досить рідко можу пустити сльозу але знаєте коли підійшов хлопець у військовій формі і спитав: "Не знаєте, де знайти мою жінку з сестрою, вони загинули в катастрофі". Він в дуже важкому стані, як кажуть "гостра реакція на стрес", — розповідає лікар.

Загалом від уламків загинули п’ятеро людей — 4 перехожих і чоловік, який займався опаленням у будівлі міськради, яку відновлювали після російської окупації. У будівлі поруч в цей час були кілька десятків людей — відвідувачі і працівникі ЦНАПу, соцзахисту, міськради і податкової. Більшість з них жінки. Працівниць сусідньої податкової діставали з-під завалів — вони всі живі, втім, є поранені.

Також поранення отримали жителі сусідніх будинків — їх посікло друзками скла і уламками. Загалом постраждали понад півсотні людей. Серед них — троє дітей. Двоє у стабільному стані, а от 14-річна дівчина в критичному. Її доправили до лікарні у Харкові.

В обласній прокуратурі говорять, що сховатися у людей просто не було часу, оскільки ракета долетіла за лічені секунди після оголошення тривоги.

"Момент влучання була ввімкнена повітряна тривога, але з моменту ідентифікації на радіолокаційних системах цієї ракети і до моменту влучання пройшло менше однієї хвилини", — каже Дмитро Чубенко, речник Харківської обласної прокуратури.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський у відповідь на удар ЗС РФ по Ізюму закликав "більше тиснути на Росію".

Мер Ізюма Валерій Марченко повідомив, що уражену російською ракетою міську раду нещодавно відремонтували. 2 роки її робили за всіма нормами, за всіма сучасними технологіями.