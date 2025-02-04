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Будівлю міськради Ізюма знову зруйнувала ракета РФ: на її ремонт уже витрачали понад 53 млн грн

Ізюм міськрада, обстріл Ізюм, Ізюм
Фото: Telegram | Будівля міськради зазнала сильних пошкоджень під час боїв у вересні 2022 року

Удар балістичною ракетою по центру Ізюма спричинив численні руйнування. Будівлю міськради зовсім недавно відремонтували за мільйони гривень, а мер звітував про "солідну роботу".

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Удар російських окупантів балістичною ракетою 4 лютого по центру Ізюма Харківської області забрав життя п'ятьох людей і зруйнував низку будівель. Одна з них — будівля міськради, на відновлення якої у 2024 році виділили понад 53,2 млн гривень, свідчать дані Prozorro.

Будівля міськради була сильно пошкоджена під час боїв за місто з військами РФ у вересні 2022 року.

За словами мера Ізюма, два роки пішло на ремонт міськради за всіма нормами Fullscreen
За словами мера Ізюма, два роки пішло на ремонт міськради за всіма нормами

Мер Ізюма Валерій Марченко підтвердив у спілкуванні з "Суспільним", що уражену російською ракетою міську раду нещодавно відремонтували.

"Ремонт був у 2023-2024 роках. Це була солідна робота. Два роки робили за всіма нормами, за всіма сучасними технологіями. Шкода, що загинули люди. Будівлю відремонтуємо, а людей не повернеш", — розповів Марченко.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про п'ятьох загиблих унаслідок обстрілу Ізюма, серед жертв — дівчата 18 і 19 років, причому одна з них була вагітна. Крім цього, постраждали 55 осіб.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у відповідь на удар ЗС РФ по Ізюму закликав "більше тиснути на Росію".

Раніше Міністерство оборони РФ повідомляло про захоплення селища Дворічна в Харківській області. Згодом виявилося, що ці заяви неправдиві.