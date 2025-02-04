Будівлю міськради Ізюма знову зруйнувала ракета РФ: на її ремонт уже витрачали понад 53 млн грн

Удар балістичною ракетою по центру Ізюма спричинив численні руйнування. Будівлю міськради зовсім недавно відремонтували за мільйони гривень, а мер звітував про "солідну роботу".

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Удар російських окупантів балістичною ракетою 4 лютого по центру Ізюма Харківської області забрав життя п'ятьох людей і зруйнував низку будівель. Одна з них — будівля міськради, на відновлення якої у 2024 році виділили понад 53,2 млн гривень, свідчать дані Prozorro.

Будівля міськради була сильно пошкоджена під час боїв за місто з військами РФ у вересні 2022 року.

За словами мера Ізюма, два роки пішло на ремонт міськради за всіма нормами

Мер Ізюма Валерій Марченко підтвердив у спілкуванні з "Суспільним", що уражену російською ракетою міську раду нещодавно відремонтували.

"Ремонт був у 2023-2024 роках. Це була солідна робота. Два роки робили за всіма нормами, за всіма сучасними технологіями. Шкода, що загинули люди. Будівлю відремонтуємо, а людей не повернеш", — розповів Марченко.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про п'ятьох загиблих унаслідок обстрілу Ізюма, серед жертв — дівчата 18 і 19 років, причому одна з них була вагітна. Крім цього, постраждали 55 осіб.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у відповідь на удар ЗС РФ по Ізюму закликав "більше тиснути на Росію".

Раніше Міністерство оборони РФ повідомляло про захоплення селища Дворічна в Харківській області. Згодом виявилося, що ці заяви неправдиві.