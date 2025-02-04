РФ атаковала баллистикой Изюм: разрушено здание горсовета, последние подробности (видео)

В Изюме завершили поисково-спасательные работы, заявили в ГСЧС. По словам главы ОГА Олега Синегубова, три человека находятся в крайне тяжелом состоянии. Среди них 15-летняя девушка.

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Во вторник, 4 февраля, Россия нанесла ракетный удар по городу Изюм в Харьковской области. В результате атаки разрушена часть здания городского совета. Пять человек погибли, еще 38 человек, сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

В ГСЧС заявили, что завершили поисково-спасательные работы

По словам Синегубова, предварительно Россия ударила по Изюму баллистикой. Удар пришелся по центральной части города, где находилось большое количество людей.

"Сейчас госпитализированы 7 человек, однако мы понимаем, что эта цифра будет увеличиваться, потому что достаточно большие повреждения даже в административных зданиях, которые были рядом. Люди порезаны стеклом", — сказал Синегубов.

Он добавил, что три человека находятся в крайне тяжелом состоянии. Среди них 15-летняя девушка. Врачи борются за их жизни.

Последствия обстрела Изюма Фото: Олег Синегубов / Telegram Последствия обстрела Изюма Фото: Олег Синегубов / Telegram

Синегубов уточнил, что здание, по которому пришелся удар, не эксплуатировалось. Однако рядом расположены здания соцзащиты, ЦПАУ, сервисные службы и другие.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ по Изюму.

"С этой жестокостью невозможно примириться. Нужно давить на Россию, применять как можно больше силы — силы оружия, силы санкций, силы дипломатии, — чтобы остановить террор и защитить жизни", — написал он в Telegram.

Напомним, 1 февраля в Полтаве российская ракета X-22 попала в многоэтажку. Жертвами атаки стали 14 человек, среди них двое — дети.

2 февраля российский дрон попал в одно из зданий в центре Харькова. В результате атаки вспыхнули склады и производственные помещения, в которых хранились текстильные изделия и сырье из полиэфира.