РФ атакувала балістикою Ізюм: зруйнована будівля міськради, останні подробиці (відео)

В Ізюмі завершили пошуково-рятувальні роботи, заявили в ДСНС. За словами голови ОВА Олега Синєгубова, троє людей перебувають у край тяжкому стані. Серед них 15-річна дівчина.

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У вівторок, 4 лютого, Росія завдала ракетного удару по місту Ізюм в Харківської області. Внаслідок атаки зруйновано частину будівлі міської ради. П'ятеро людей загинуло, ще 38 людей, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У ДСНС заявили, що завершили пошуково-рятувальні роботи

За словами Синєгубова, попередньо Росія вдарила по Ізюму балістикою. Удар прийшовся по центральній частині міста, де перебувала велика кількість людей.

"Наразі госпіталізовано 7 людей, однак ми розуміємо, що ця цифра буде збільшуватися, тому що досить великі пошкодження навіть в адміністративних будівлях, які були поруч. Люди порізані склом", — сказав Синєгубов.

Він додав, що троє людей перебувають у край тяжкому стані. Серед них 15-річна дівчина. Лікарі борються за їхні життя.

Наслідки обстрілу Ізюму Фото: Олег Синєгубов / Telegram Наслідки обстрілу Ізюму Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Синєгубов уточнив, що будівля, по якій прийшовся удар, не експлуатувалася. Однак поруч розташовані будівлі соцзахисту, ЦНАП, сервісні служби та інші.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар РФ по Ізюму.

"Із цією жорстокістю неможливо примиритись. Потрібно тиснути на Росію, застосовувати якнайбільше сили – сили зброї, сили санкцій, сили дипломатії, – щоб зупинити терор і захистити життя", — написав він у Telegram.

Нагадаємо, 1 лютого у Полтаві російська ракета X-22 влучила в багатоповерхівку. Жертвами атаки стали 14 людей, серед них двоє — діти.

2 лютого російський дрон влучив в одну з будівель у середмісті Харкова. Внаслідок атаки спалахнули склади та виробничі приміщення, у яких зберігалися текстильні вироби та сировина з поліефіру.