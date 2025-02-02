У Полтаві завершили рятувальні роботи після удару РФ: в ОВА повідомили про наслідки (фото)

Полтавська ОВА повідомила, що внаслідок удару РФ по багатоквартирному будинку загинуло 14 людей, 20 осіб зазнали поранень, а 22 людей було врятовано. Серед загиблих і постраждали було 6 дітей.

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У Полтаві рятувальники завершили пошуково-рятувальну операцію після ракетного обстрілу РФ 1 лютого. Про це йдеться у повідомленні місцевої обласної військової адміністрації.

За даними Полтавської ОВА, в результаті російського обстрілу багатоквартирного будинку в обласному центрі загинуло 14 людей, серед них двоє — діти.

В Полтаві завершили рятувальні роботи (фото: Полтавська ОВА) Фото: Telegram / Полтавська ОВА

В Полтаві завершили рятувальні роботи (фото: Полтавська ОВА)

В Полтаві завершили рятувальні роботи (фото: Полтавська ОВА)

"[Серед постраждалих] — 20 травмованих, із них 4 дитини. Вдалося врятувати 22 людини", — повідомляють в ОВА.

В місцевій військовій адміністрації додають, що на місці ракетного удару РФ працювали рятувальники, правоохоронці, медики, комунальники та волонтери. В Полтавській ОВА висловили співчуття родичам і близьким загиблих.

Удар РФ по Полтаві 1 лютого — що відомо

Зранку 1 лютого ЗС РФ здійснили масований удар по території України. Внаслідок атаки російська ракета X-22 влучила в багатоповерхівку в Полтаві, повідомлялося про загиблих і постраждалих.

На місці ворожого удару розпочалися пошуково-рятувальні роботи. Згодом стало відомо, що в Полтавській області було оголошено жалобу за загиблими з 2 до 4 лютого.

Пізніше повідомлялося, що в результаті обстрілу кількість загиблих збільшилась до 12, серед них 2 дітей. Правоохоронці повідомили, що зросла й кількість постраждалих. Було відомо про 17 осіб, серед яких четверо дітей.

Згодом повідомлялося про загиблих унаслідок удару ЗС РФ по Полтаві. Серед загиблих була сім'я з дитиною, медична сестра та волонтерка.